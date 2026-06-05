Молодь з ТОТ зможе оформити документи для повернення в Україну Сьогодні 16:33

Україна спрощує механізм вʼїзду для молоді з ТОТ

Україна запровадила експериментальний порядок оформлення документів для громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Новий механізм, зокрема, стосується молодих людей, які ніколи не отримували паспорт громадянина України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Для кого запровадили новий механізм

Міністр зазначив, що через тривалу окупацію та складнощі з виїздом через сусідні з росією країни багато українців, особливо молодь, яка народилася після 1991 року, стикалися з труднощами під час отримання документів для повернення в Україну.

«Наші консули були обмежені чинним законодавством, яке визначало вичерпний перелік підстав, на яких може бути видано посвідчення особи на повернення в Україну. Нормативно визначена законом процедура ідентифікації особи та перевірки належності до громадянства створювала умови, за яких багатьом молодим людям, які зростали в умовах окупації, отримати такий документ було дуже складно», — зазначає Сибіга.

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За словами Сибіги, МЗС виступило ініціатором погодження нового експериментального порядку, врахувавши як безпекові вимоги державних органів, так і потребу в спрощенні процедур для мешканців окупованих територій.

Що передбачає новий порядок

Українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Оформити посвідчення можна буде безоплатно.

З цим документом вони зможуть повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт.

Однією з ключових змін стала спрощена процедура встановлення особи. Підтвердити особу можна буде на підставі свідчень дієздатного члена сім’ї, який є громадянином України. Така процедура можлива як особисто, так і дистанційно через відеозв’язок.

У яких країнах діятиме проєкт

До експериментального проєкту залучені:

Посольство України в Республіці білорусь;

Посольство України в Грузії;



Посольство України в Республіці Вірменія;



Посольство України в Республіці Казахстан;



Посольство України в Турецькій Республіці;



Генеральне консульство України в Стамбулі;



Генеральне консульство України в Анталії.



Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні діє програма підтримки дітей та молоді, які повернулися з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій. Однією з її складових є підйомна допомога у розмірі 50 тис. грн, яку надають після повернення на підконтрольну уряду територію.

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