Бізнес-видання «Перший Бізнесовий» провело бізнес-бранч, який об’єднав лідерів українського бізнесу Сьогодні 12:20

Бізнес-видання «Перший Бізнесовий» провело бізнес-бранч, який об’єднав лідерів українського бізнесу

Veranda on the River бізнес-видання ««Економіка сміливих. Рішення нового часу», який став платформою для відкритого діалогу між власниками бізнесу, CEO, топменеджерами, інвесторами, маркетологами, HR-фахівцями та експертами. 14 липня у ресторанібізнес-видання « Перший бізнесовий | BIZ » провело бізнес-бранч, який став платформою для відкритого діалогу між власниками бізнесу, CEO, топменеджерами, інвесторами, маркетологами, HR-фахівцями та експертами.

В умовах війни й економічної нестабільності український бізнес потребує не лише швидких рішень, а й професійного обміну досвідом, нових партнерств і практичних кейсів. Саме такою платформою став бізнес-бранч.

Організатори заходу Вікторія Штейнберг і Юрій Атанов наголосили, що головна мета — створити простір для відкритого діалогу, обміну досвідом та пошуку ефективних рішень для розвитку українського бізнесу.

«Ми прагнули створити не просто подію, а майданчик для чесних розмов, практичних кейсів і нових партнерств. Попри війну український бізнес продовжує інвестувати, створювати робочі місця й розвивати країну. Саме це і є справжня економіка сміливих», — зазначили організатори

Програму відкрила Катерина Тюря, HRD ресторанів Veranda, Fenix та Oishi Ba, із темою про утримання команд в умовах кадрового дефіциту. Вона наголосила, що внутрішній бренд роботодавця, розвиток співробітників і безпечні умови праці стають ключовими чинниками стабільності бізнесу.

Про відповідальний бізнес як складову розвитку країни говорила Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань і комунікацій Київстар. Вона розповіла про КСВ-стратегію компанії, підтримку ЗСУ, медичної системи, освіти, ветеранів, інклюзії, постраждалих від війни та цифрової доступності, зазначивши, що загальний обсяг допомоги Україні вже перевищив 5,1 млрд грн. Також серед ключових проєктів — «Нам тут жити», що реалізується спільно з Фондом «Повернись живим», «Дитяча надія» з платформою dobro.ua та грантова програма для талановитої молоді «Амбітні». Головний принцип компанії — відповідальний бізнес має не лише допомагати, а й об’єднувати людей заради відновлення та розвитку України.

Артем Гончаренко, керівник Інституту ветеранів КНУБА, акцентував увагу на інтеграції ветеранів у сучасну економіку, а психологиня, кандидат наук Анна Калантєрная розповіла про психологічні бар’єри масштабування бізнесу та роль мислення керівника у розвитку компанії.

Однією з головних подій стала панельна дискусія «Корпоративне управління: ради директорів та незалежні директори як інструмент стійкості» за участі Надії Шуляк (модераторка), Ольги Романової (AB InBev Efes Ukraine), Сергія Наумова (Національна асоціація банків України) та Олени Дерев’янко (PR-Service Agency). Учасники наголосили, що ефективне корпоративне управління, стратегічне планування, управління ризиками та розвиток людського капіталу є основою довгострокової стійкості.

Під час панелі «Медіастратегії та PR: увага, вплив і репутація», яку модерував Дмитро Чепур (Mind UA), своїми кейсами та досвідом поділилися Дмитро Самолюк («Ми — Україна», «Ми Україна+»), Валентина Йовенко (мережа аптек «9−1-1»), Оксана Кононова (LOOQME), Вікторія Мартинюк (PointeR) та Сергій Демченко (корпорація АТБ). Спікери обговорили управління репутацією, кризові комунікації, довіру до брендів та роль штучного інтелекту в сучасних комунікаціях.

Завершила програму панельна дискусія «Маркетинг сміливих: як будувати бренд, коли ресурси обмежені» під модерацією Аліни Смишляк-Бороди (Kormotech). До обговорення долучилися Борис Цомая (CMO компанії «РІЕЛ»), Віктор Іванченко (Megapolis+), Вікторія Жежера (COMINBANK) та Вікторія Середа (мережа книгарень «Сенс»). Учасники говорили про маркетинг як інвестицію, ефективність аналітики, силу партнерств, якісного контенту та побудову сильних брендів навіть за умов обмежених ресурсів.

Окрім ділової програми, організатори підготували для гостей розіграш цінних подарунків від партнерів заходу. Учасники мали можливість виграти вишукані сережки з натуральними перлинами Акойя від японського ювелірного бренду Yamagiwa, а також стильний чоловічий браслет від італійського бренду Comete Uomo — другої лінії всесвітньо відомого бренду Baraka. Розіграш став приємним завершенням бізнес-бранчу, подарувавши учасникам позитивні емоції та ще одну нагоду для неформального спілкування й нетворкінгу.

«Перший бізнесовий | BIZ» — платформа для тих, хто ухвалює рішення. Саме тут зустрічаються лідери, народжуються нові ідеї та формуються партнерства, які змінюють український бізнес.

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