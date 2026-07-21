У січні-червні на соцзахист українців спрямовано 218,4 млрд гривень
Кошти було спрямовано на такі напрями
Звідки найбільше виїхало українців за кордон — Мінекономіки
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Україна за І півріччя збільшила імпорт молочних продуктів на 30%