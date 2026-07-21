У січні-червні на соцзахист українців спрямовано 218,4 млрд гривень Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

У січні-червні на соцзахист українців спрямовано 218,4 млрд гривень

У І півріччі 2026 року вчасно та в повному обсязі профінансовано соціальні видатки Мінсоцполітики.

Загалом у січні-червні на це спрямовано 218,4 млрд гривень.

Кошти було спрямовано на такі напрями

«Пів року поспіль ми утримуємо стовідсоткове й безперебійне фінансування соціальних зобов’язань держави. Це принципова позиція Мінфіну: соціальна підтримка не може залежати від складності бюджетного року, особливо коли йдеться про пенсіонерів, дітей, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, інших вразливих категорій населення», — зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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