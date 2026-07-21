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Звідки найбільше виїхало українців за кордон — Мінекономіки

Казна та Політика
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Звідки найбільше виїхало українців за кордон — Мінекономіки
Звідки найбільше виїхало українців за кордон — Мінекономіки
Кількість українських біженців у світі (за винятком рф) станом на 30 квітня 2026 року становила 5,762 млн осіб, із яких 5,213 млн зафіксовано в Європі та 0,549 млн — за її межами.
Про це повідомляється в травневому випуску Моніторингу основних подій в економіці Міністерства економіки та довкілля України з посиланням на дані Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН, пише interfax.com.ua.

Звідки їхали найбільше

Серед регіонів України, найбільше населення виїхало з Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької області та Києва.
Серед респондентів у країні перебування працевлаштовані 46% (в Україні були працевлаштовані 51%), а безробітні — 17% (в Україні були безробітними 5%).
У 2026 році триває певна стабілізація міграційних процесів з одночасним збереженням значного обсягу вимушено переміщеного населення.
Найбільше українських біженців залишається в:
  • Німеччині (1,28 млн осіб),
  • Польщі (987 тис.),
  • Чехії (384,7 тис.),
  • Іспанії (263,8 тис.),
  • Великій Британії (263,8 тис.)
  • Румунії (208,3 тис.).
При цьому за розрахунками Мінекономіки на базі інформації ООН, від’ємне міграційне сальдо з 19 лютого по 30 квітня 2026 року становило близько 162 тис. осіб, що, зокрема, зумовлено актуалізацією реєстрів мігрантів.
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Пік виїзду (50%) припав на лютий-квітень 2022 року.
У січні-травні 2026 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася на 7,8 тис. осіб порівняно з аналогічним періодом 2025 року, що пояснюється триваючими міграційними процесами та мобілізацією до лав ЗСУ, адже такі категорії осіб знімаються з обліку. Водночас кількість працевлаштованих безробітних зросла на 26,8 тис. осіб.
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У Мінекономіки додатково звернули увагу, що зниження кількості застрахованих осіб (найманих працівників) у квітні 2026 року пов’язане не зі скороченням зайнятості, а зі змінами у звітності.
Через запровадження з 1 січня 2026 року квартального розрахунку для ФОП і самозайнятих дані Пенсійного фонду за квітень сформовано переважно за юридичними особами, що тимчасово занижує показник та унеможливлює коректне міжмісячне порівняння.
За матеріалами:
Finance.ua
Мігранти
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