Звідки найбільше виїхало українців за кордон — Мінекономіки Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Звідки найбільше виїхало українців за кордон — Мінекономіки

Кількість українських біженців у світі (за винятком рф) станом на 30 квітня 2026 року становила 5,762 млн осіб, із яких 5,213 млн зафіксовано в Європі та 0,549 млн — за її межами.

Про це повідомляється в травневому випуску Моніторингу основних подій в економіці Міністерства економіки та довкілля України з посиланням на дані Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН, пише interfax.com.ua.

Звідки їхали найбільше

Серед регіонів України, найбільше населення виїхало з Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької області та Києва.

Серед респондентів у країні перебування працевлаштовані 46% (в Україні були працевлаштовані 51%), а безробітні — 17% (в Україні були безробітними 5%).

У 2026 році триває певна стабілізація міграційних процесів з одночасним збереженням значного обсягу вимушено переміщеного населення.

Найбільше українських біженців залишається в:

Німеччині (1,28 млн осіб),

Польщі (987 тис.),

Чехії (384,7 тис.),

Іспанії (263,8 тис.),

Великій Британії (263,8 тис.)

Румунії (208,3 тис.).

При цьому за розрахунками Мінекономіки на базі інформації ООН, від’ємне міграційне сальдо з 19 лютого по 30 квітня 2026 року становило близько 162 тис. осіб, що, зокрема, зумовлено актуалізацією реєстрів мігрантів.

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Пік виїзду (50%) припав на лютий-квітень 2022 року.

У січні-травні 2026 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася на 7,8 тис. осіб порівняно з аналогічним періодом 2025 року, що пояснюється триваючими міграційними процесами та мобілізацією до лав ЗСУ, адже такі категорії осіб знімаються з обліку. Водночас кількість працевлаштованих безробітних зросла на 26,8 тис. осіб.

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У Мінекономіки додатково звернули увагу, що зниження кількості застрахованих осіб (найманих працівників) у квітні 2026 року пов’язане не зі скороченням зайнятості, а зі змінами у звітності.

Через запровадження з 1 січня 2026 року квартального розрахунку для ФОП і самозайнятих дані Пенсійного фонду за квітень сформовано переважно за юридичними особами, що тимчасово занижує показник та унеможливлює коректне міжмісячне порівняння.

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