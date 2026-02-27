Відновлення документів після виїзду з ТОТ — що треба знати Сьогодні 13:36

Через знищення архівів процедура ідентифікації часто ускладнюється

Після виїзду з тимчасово окупованої території для багатьох українців одним із першочергових завдань стає відновлення документів. Через знищення архівів, відсутність доступу до паперових картотек колишніх підрозділів ОВІР та ДМС процедура ідентифікації нерідко ускладнюється. Водночас держава поступово вдосконалює механізми документування.

25 грудня 2025 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1709, яка суттєво спростила та впорядкувала процедуру отримання паспортів для мешканців ТОТ. Розглянемо відповіді на найпоширеніші запитання.

З чого почати після виїзду з окупації

Перший крок — звернення до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби на підконтрольній території України, незалежно від області.

У підрозділі:

приймуть заяву;

проведуть необхідні перевірки;

за потреби розпочнуть процедуру встановлення особи.

ID-картку та закордонний паспорт можна оформити одночасно за один візит — у ДМС, ЦНАП або центрі «Паспортний сервіс».

До завершення повного наповнення Єдиного державного демографічного реєстру основним способом ідентифікації залишається звіряння з паперовими обліками. Якщо доступ до них відсутній, запускається процедура встановлення особи.

Якщо є паспорт-книжечка з ТОТ або пошкоджений документ

Якщо паспорт зразка 1994 року пошкоджений або виданий підрозділом ДМС/МВС на ТОТ або ж дані неможливо звірити через відсутність архівів, особа може подати інші документи з фотокарткою, що підтверджують її особу, зокрема:

приписне посвідчення;

військовий квиток;

водійське посвідчення;

пенсійне посвідчення;

трудову книжку;

дипломи та атестати;

медичні документи тощо.

Якщо частина документів залишилася на ТОТ, але інформація міститься в державних реєстрах, достатньо письмово зазначити про це. Працівники ДМС самостійно здійснять перевірку.

Якщо немає жодного документа з фото

У разі відсутності документів із фотокарткою проводиться процедура встановлення особи.

Для цього необхідно:

залучити щонайменше двох свідків (батьків, родичів, сусідів);

забезпечити, щоб свідки були дієздатними та мали документи, що посвідчують особу;

підтвердити родинні зв’язки або факт сусідства документально або через державні реєстри.

Практикується також підтвердження особи свідками через відеозв’язок. За результатами опитування складається акт встановлення особи.

Останні зміни дозволили проходити процедуру встановлення особи і повнолітнім громадянам із ТОТ (включно з АР Крим), які перебувають за межами України та мають лише свідоцтво про народження або документи, видані окупаційною адміністрацією (які не визнаються дійсними в Україні).

Процедуру можна пройти у відокремленому підрозділі ДП «Документ» у режимі відеоконференції за участю заявника. Це важливо для тих, хто не має можливості приїхати в Україну для ідентифікації.

Якщо немає ні документів, ні свідків

У такому випадку встановлення особи відбувається в судовому порядку.

Особа подає заяву до місцевого суду. Рішення суду стає підставою для оформлення паспорта.

Документування дітей із ТОТ

Для дітей процедура значно простіша, ніж для повнолітніх.

Якщо дитина не досягла 18 років, обов’язкова процедура встановлення особи через свідків або суд не застосовується.

Для оформлення паспорта достатньо подати:

свідоцтво про народження;

копії паспортів батьків (за наявності);

інші наявні документи, які можуть допомогти в ідентифікації.

Навіть якщо частина документів залишилася на ТОТ, це не є перешкодою. Працівники ДМС здійснюють перевірку через державні реєстри.

