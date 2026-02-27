Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи Сьогодні 14:28

Українці зможуть підписувати документи в Латвії онлайн

Латвія стала першою країною у світі, яка запровадила повне взаємне визнання електронних підписів з Україною.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

З 2026 року українські кваліфіковані електронні підписи (КЕП), включені до Довірчого списку третіх країн Європейської комісії, прирівнюються в Латвії до власноручного підпису.

Це рішення спрощує взаємодію українських громадян і бізнесу з латвійськими установами. Наразі в Латвії проживає понад 31 тис. громадян України.

Україна визнала європейські КЕПи ще у 2023 році. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь, створивши унікальний кейс повної цифрової довіри на міжнародному рівні.

Що зміниться для громадян і бізнесу

Тепер українці та українські компанії можуть користуватися цифровими послугами Латвії без необхідності особистих візитів і паперових документів.

Зокрема, електронні підписи можна використовувати для:

взаємодії з банками: підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;

подачі заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії;

ведення бізнесу: підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн.

Як користуватися електронним підписом

Для роботи з латвійськими установами можна використовувати Дія. Підпис-EU або інші українські електронні підписи, що відповідають стандартам Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки (валідації) електронних підписів на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.

10 лютого в Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.