Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи
Латвія стала першою країною у світі, яка запровадила повне взаємне визнання електронних підписів з Україною.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
З 2026 року українські кваліфіковані електронні підписи (КЕП), включені до Довірчого списку третіх країн Європейської комісії, прирівнюються в Латвії до власноручного підпису.
Це рішення спрощує взаємодію українських громадян і бізнесу з латвійськими установами. Наразі в Латвії проживає понад 31 тис. громадян України.
Україна визнала європейські КЕПи ще у 2023 році. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь, створивши унікальний кейс повної цифрової довіри на міжнародному рівні.
Що зміниться для громадян і бізнесу
Тепер українці та українські компанії можуть користуватися цифровими послугами Латвії без необхідності особистих візитів і паперових документів.
Зокрема, електронні підписи можна використовувати для:
- взаємодії з банками: підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;
- подачі заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії;
- ведення бізнесу: підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн.
Як користуватися електронним підписом
Для роботи з латвійськими установами можна використовувати Дія. Підпис-EU або інші українські електронні підписи, що відповідають стандартам Європейського Союзу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки (валідації) електронних підписів на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.
10 лютого в Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.
