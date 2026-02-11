З 10 лютого нові КЕП формуватимуться за оновленим алгоритмом Сьогодні 11:29 — Особисті фінанси

Всі КЕП, видані до 10 лютого, залишаються чинними

В Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Переходимо на новий стандарт криптографічного захисту — „Купина“. Це плановий крок, який зробить електронні підписи та цифрові дані стійкішими до сучасних кіберзагроз», — сказано в повідомленні.

З 10 лютого 2026 року нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуть за новим посиленим алгоритмом. «Це як оновити замок у дверях на більш надійний — зовні нічого не змінюється, але зламати його стає складніше», — пояснили в Мінцифрі.

Головне про перехід:

усі КЕП, видані до 10 лютого, залишаються чинними;

старі алгоритми не вимикаються миттєво, вони продовжуватимуть підтримуватися для перевірки вже підписаних документів, але нові операції поступово перейдуть на стандарт «Купина». До 1 липня 2026 року всі надавачі довірчих послуг мають повністю перейти до використання «Купини»;

новий стандарт стійкий до найсучасніших методів криптоаналізу, що гарантує захист ваших даних на роки вперед.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні. Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.

