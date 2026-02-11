0 800 307 555
З 10 лютого нові КЕП формуватимуться за оновленим алгоритмом

Особисті фінанси
Всі КЕП, видані до 10 лютого, залишаються чинними
В Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Переходимо на новий стандарт криптографічного захисту — „Купина“. Це плановий крок, який зробить електронні підписи та цифрові дані стійкішими до сучасних кіберзагроз», — сказано в повідомленні.
З 10 лютого 2026 року нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуть за новим посиленим алгоритмом. «Це як оновити замок у дверях на більш надійний — зовні нічого не змінюється, але зламати його стає складніше», — пояснили в Мінцифрі.

Головне про перехід:

  • усі КЕП, видані до 10 лютого, залишаються чинними;
  • старі алгоритми не вимикаються миттєво, вони продовжуватимуть підтримуватися для перевірки вже підписаних документів, але нові операції поступово перейдуть на стандарт «Купина». До 1 липня 2026 року всі надавачі довірчих послуг мають повністю перейти до використання «Купини»;
  • новий стандарт стійкий до найсучасніших методів криптоаналізу, що гарантує захист ваших даних на роки вперед.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні. Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
