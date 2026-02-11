З 10 лютого нові КЕП формуватимуться за оновленим алгоритмом
В Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Переходимо на новий стандарт криптографічного захисту — „Купина“. Це плановий крок, який зробить електронні підписи та цифрові дані стійкішими до сучасних кіберзагроз», — сказано в повідомленні.
З 10 лютого 2026 року нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуть за новим посиленим алгоритмом. «Це як оновити замок у дверях на більш надійний — зовні нічого не змінюється, але зламати його стає складніше», — пояснили в Мінцифрі.
Головне про перехід:
- усі КЕП, видані до 10 лютого, залишаються чинними;
- старі алгоритми не вимикаються миттєво, вони продовжуватимуть підтримуватися для перевірки вже підписаних документів, але нові операції поступово перейдуть на стандарт «Купина». До 1 липня 2026 року всі надавачі довірчих послуг мають повністю перейти до використання «Купини»;
- новий стандарт стійкий до найсучасніших методів криптоаналізу, що гарантує захист ваших даних на роки вперед.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні. Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.
Поділитися новиною
Також за темою
З 10 лютого нові КЕП формуватимуться за оновленим алгоритмом
Тенденції ринку праці в січні 2026 року (аналітика)
Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих (рейси)
Зеленський підписав указ про військову службу для чоловіків віком 60+
Які ризики повернення між депозитами та накопичувальними рахунками
Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар, Vodafone та lifecell: де дешевше