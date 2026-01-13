Як оформити перший паспорт у формі ID-картки у 14 років без реєстрації місця проживання — роз’яснення Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

Як оформити перший паспорт у формі ID-картки у 14 років без реєстрації місця проживання — роз’яснення

Відсутність реєстрації місця проживання не є підставою для відмови в оформленні першого паспорта громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Про це повідомила Міграційна служба Миколаївської області.

У разі оформлення паспорта вперше за відсутності зареєстрованого місця проживання документи подаються за місцем фактичного проживання особи.

Це правило застосовується виключно під час первинного оформлення паспорта громадянина України.

Якщо інформація про зареєстроване місце проживання відсутня, відповідні відомості не вноситимуться до безконтактного електронного носія (чіпа) ID-картки.

У Міграційній службі зазначають, що це може ускладнити отримання окремих адміністративних послуг, для яких необхідне підтвердження місця проживання.

Як внести або оновити інформацію

Для внесення або актуалізації даних про місце проживання необхідно звернутися до органу реєстрації або до територіального підрозділу Державної міграційної служби.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.

