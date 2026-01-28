Середня зарплата для пенсій у грудні 2025 перевищила 24 тис. грн
Середній розмір заробітної плати в Україні у 2025 році, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, становив 20 653,55 грн.
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
За результатами 2025 року показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, було затверджено на рівні 20 653,55 грн.
У грудні 2025 року середня зарплата для пенсійних розрахунків становила 24 292,88 грн. Порівняно з листопадом вона зросла на 3 029 грн.
Загалом від початку 2025 року показник збільшився на 5 632 грн.
Показники середньої зарплати для розрахунку пенсії у 2025 році
- січень — 18 660, 32 грн;
- лютий — 18 589, 38 грн;
- березень — 19 430, 52 грн;
- квітень —19 856, 19 грн;
- травень — 20 355, 40 грн;
- червень — 22 336, 81 грн;
- липень — 20 455, 65 грн;
- серпень — 19 813, 71 грн;
- вересень — 21 190, 31 грн;
- жовтень — 21 578, 46 грн;
- листопад — 21 263, 17 грн
- грудень — 24 292, 88 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за рік медіанна зарплата по Україні зросла до 25 тис. грн. Найбільш прийнятним 31% респондентів визначили для себе заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% зазначають про бажаний заробіток у 30−50 тисяч. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4%.
Поділитися новиною
Також за темою
Середня зарплата для пенсій у грудні 2025 перевищила 24 тис. грн
Відмова у реєстрації ВПО — які можуть бути підстави
Ринок праці та професії майбутнього: які зарплати і вакансії
40% зумерів не планують ставати керівниками
Робота в Польщі: експерт назвала важливі нюанси
Як працює автовикуп квитків в «Укрзалізниці» — пояснення