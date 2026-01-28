0 800 307 555
укр
Середня зарплата для пенсій у грудні 2025 перевищила 24 тис. грн

Особисті фінанси
66
Пенсійний фонд затвердив середню зарплату для пенсій за 2025 рік
Середній розмір заробітної плати в Україні у 2025 році, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, становив 20 653,55 грн.
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
За результатами 2025 року показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, було затверджено на рівні 20 653,55 грн.
У грудні 2025 року середня зарплата для пенсійних розрахунків становила 24 292,88 грн. Порівняно з листопадом вона зросла на 3 029 грн.
Загалом від початку 2025 року показник збільшився на 5 632 грн.

Показники середньої зарплати для розрахунку пенсії у 2025 році

  • січень — 18 660, 32 грн;
  • лютий — 18 589, 38 грн;
  • березень — 19 430, 52 грн;
  • квітень —19 856, 19 грн;
  • травень — 20 355, 40 грн;
  • червень — 22 336, 81 грн;
  • липень — 20 455, 65 грн;
  • серпень — 19 813, 71 грн;
  • вересень — 21 190, 31 грн;
  • жовтень — 21 578, 46 грн;
  • листопад — 21 263, 17 грн
  • грудень — 24 292, 88 грн.
Інфографіка: ПФУ
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за рік медіанна зарплата по Україні зросла до 25 тис. грн. Найбільш прийнятним 31% респондентів визначили для себе заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% зазначають про бажаний заробіток у 30−50 тисяч. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4%.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Пенсія
