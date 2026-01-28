0 800 307 555
«Нацкешбек» і «Зимова підтримка»: у НАЗК нагадали, хто повинен задекларувати отримані кошти

Особисті фінанси
Публічні службовці, які отримували кошти за програмами підтримки, зобов’язані задекларувати ці виплати як доходи.
У 2025 році уряд продовжив дію державних програм соціальної підтримки українців — «Кешбек „Зроблено в Україні“» («Національний кешбек»), «єПідтримка» та «Зимова підтримка». Публічні службовці, які скористалися цими програмами та отримали кошти, зобов’язані відобразити їх у щорічній декларації.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Де зазначати кошти у декларації

Кошти, отримані в межах програм «Національний кешбек», «єПідтримка» та «Зимова підтримка», необхідно вказувати в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.
Під час вибору виду доходу («єПідтримка», «Зимова підтримка», «Національний кешбек „Зроблено в Україні“») інформація про джерело виплат у декларації підтягується автоматично.
Окремо в НАЗК нагадали про одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка». Вона підлягає декларуванню лише у разі монетизації, тобто якщо отримана у грошовій формі.
Також у НАЗК підкреслили, що в розділі 12.1 декларації декларант має зазначити дані про банк, у якому відкрито картковий рахунок для зарахування соціальних виплат у межах відповідних державних програм.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проводить оцінку програми «Національний кешбек». Відомство аналізує перший рік дії програми та результати в різних галузях, щоб уточнити параметри роботи програми надалі.
У межах програми покупці отримують 10% компенсації вартості товарів українського виробництва. Максимальний обсяг кешбеку становить 3000 грн на місяць.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
