Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії

Громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.

Про це повідомила Державна міграційна служба.

Відповідно до Закону України № 3709-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном», визначено нові строки дії паспорта громадянина України (ID-картки) залежно від віку особи.

Строки дії паспорта громадянина України:

до 18 років — паспорт оформлюється строком на 4 роки;

від 18 до 65 років — строк дії становить 10 років;

від 65 років і старше — паспорт оформлюється безстроково.

З урахуванням міжнародних стандартів до проїзних документів, у таких випадках у графі «дійсний до» датою закінчення строку дії паспорта є дата, що настає через 50 років з дати видачі такого паспорта.

Запровадження безстрокових ID-карток для осіб віком від 65 років має низку практичних переваг:

зменшення кількості адміністративних процедур;

підвищення зручності для літніх громадян та їхніх родин;

відповідність сучасним стандартам документів, що посвідчують особу.

Безстроковий термін дії поширюється виключно на внутрішній паспорт громадянина України (ID-картку).

Строк дії закордонного паспорта залишається незмінним і становить 10 років, незалежно від віку особи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 25 грудня 2025 року в Україні діє порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Постанова уряду закріпила на постійній основі можливість за один візит одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Послуга доступна як для однієї особи, так і для оформлення документів собі та закордонного паспорта або паспортів дитині чи дітям, які досягли або не досягли 14-річного віку.

