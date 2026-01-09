Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії
Громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.
Про це повідомила Державна міграційна служба.
Відповідно до Закону України № 3709-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном», визначено нові строки дії паспорта громадянина України (ID-картки) залежно від віку особи.
Строки дії паспорта громадянина України:
- до 18 років — паспорт оформлюється строком на 4 роки;
- від 18 до 65 років — строк дії становить 10 років;
- від 65 років і старше — паспорт оформлюється безстроково.
З урахуванням міжнародних стандартів до проїзних документів, у таких випадках у графі «дійсний до» датою закінчення строку дії паспорта є дата, що настає через 50 років з дати видачі такого паспорта.
Запровадження безстрокових ID-карток для осіб віком від 65 років має низку практичних переваг:
- зменшення кількості адміністративних процедур;
- підвищення зручності для літніх громадян та їхніх родин;
- відповідність сучасним стандартам документів, що посвідчують особу.
Безстроковий термін дії поширюється виключно на внутрішній паспорт громадянина України (ID-картку).
Строк дії закордонного паспорта залишається незмінним і становить 10 років, незалежно від віку особи.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 25 грудня 2025 року в Україні діє порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.
Постанова уряду закріпила на постійній основі можливість за один візит одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Послуга доступна як для однієї особи, так і для оформлення документів собі та закордонного паспорта або паспортів дитині чи дітям, які досягли або не досягли 14-річного віку.
Поділитися новиною
Також за темою
Пенсіонерів вводять в оману фейковими «перевірками віку» — нова «схема»
Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії
Ринок електромобілів України у 2025 році встановив історичний рекорд
Гранти для підприємців — хто може отримати 7 тис. євро
Хто потрібен оборонним компаніям: аналіз ринку deftech-вакансій
«Зимову підтримку» через Укрпошту оформив кожен десятий українець