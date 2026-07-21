Пенсіонерам 60+, 65+, 70+ важлива інформація! Як зараховують радянський стаж до пенсій (відео) Сьогодні 11:40 — Особисті фінанси

Періоди роботи, набуті до 1 січня 1992 року на території республік колишнього СРСР, можуть бути зараховані до страхового стажу під час призначення пенсії в Україні

Ви пропрацювали 20, а то й 30 років ще за Радянського Союзу. І тепер головне питання: чи зарахують ці роки до вашої пенсії в Україні, чи вважатимуться, ніби їх взагалі не було? Відповідь є, і вона залежить від кількох умов, про які мало хто знає.

Про те, коли радянський стаж зараховується до страхового стажу, у яких випадках його можуть не врахувати та які документи для цього потрібні, розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі

Коли радянський стаж можуть зарахувати

Періоди роботи, набуті до 1 січня 1992 року на території республік колишнього СРСР, можуть бути зараховані до страхового стажу під час призначення пенсії в Україні. Це стосується не лише роботи на території сучасної України. За інформацією Пенсійного фонду України, до страхового стажу можуть включити роки роботи, набуті й в інших республіках колишнього СРСР.

Також у деяких випадках такий стаж може бути врахований як пільговий, якщо людина виконувала роботи, що давали право на достроковий вихід на пенсію.

У яких випадках стаж не врахують

Один і той самий період роботи не може одночасно використовуватися для призначення пенсії в Україні та в іншій державі. Якщо людина вже отримує пенсію за кордоном саме за цей стаж, повторно врахувати його в Україні не можна.

Законодавство не передбачає зарахування окремих періодів роботи вахтовим методом або відряджень до інших республік СРСР до 1992 року, якщо працівник офіційно був працевлаштований в Україні. Тобто якщо ви формально працювали в Україні, а їздили у відрядження чи на вахту в іншу республіку — саме ці періоди відряджень не зарахують.

Як підтвердити радянський стаж

Заявник має повідомити Пенсійний фонд, чи отримує він пенсійні виплати від іншої держави за той самий період роботи. Якщо це підтверджується відповідними документами, їх необхідно подати разом із заявою.

Якщо ж отримати таку довідку самостійно неможливо, Пенсійний фонд може направити відповідний запит до компетентних органів іншої держави.

Після отримання підтвердження відповідні періоди роботи враховуються під час визначення страхового стажу, а за потреби може бути проведений і перерахунок пенсії.

Останніми роками вимоги до страхового стажу поступово зростають. Це пов’язано з демографічними змінами та необхідністю забезпечення стабільності всієї пенсійної системи. Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо стажу недостатньо, право на пенсію може виникнути у 63 або 65 років — залежно від кількості відпрацьованих років.

У відео детально розповідаємо, за яких умов радянський стаж буде врахований під час призначення пенсії, які документи можуть знадобитися для його підтвердження, а також нагадаємо про особливості пенсійного законодавства та вимоги до страхового стажу у 2026 році:

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