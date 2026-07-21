Які пенсії отримують держслужбовці: що каже закон Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Які пенсії отримують держслужбовці: що каже закон

Право на пенсію держслужбовця збереглося лише для окремих категорій громадян, які відповідали вимогам законодавства станом на 1 травня 2016 року.

Про це пише ПФУ

Відповідно до ст. 90 Закону України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10.12.2015 (дал і- Закон № 889) пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону умови призначення пенсії державного службовця визначаються виключно Законом № 889. З прийняттям вказаного Закону Закон України «Про державну службу» № 3723-ХІІ від 16.12.1993 втратив чинність, крім статті 37 (далі-Закон № 3723), що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 розділу Прикінцеві та перехідні положення Закону № 889.

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Державні службовці, які на день набрання чинності Законом (01.05.2016), займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України, мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723.

Для осіб, які на день набрання чинності Законом (01.05.2016), мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України, зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723.

Законом № 889 поширене право на призначення пенсії державного службовця виключно на осіб, які працювали на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.

Порядок призначення пенсій деяким категоріям осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» від 14.09.2016 № 622 (далі — Порядок № 622).

Розміри

Відповідно до Порядку № 622 пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для призначення пенсії державним службовцям, які працювали з 1 січня 2024 року в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, та посади яких було класифіковано, заробітна плата визначається з урахуванням посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років у розмірах, установлених на дату звернення за призначенням пенсії (за посадою, передбаченою штатним розписом).

Розмір виплат

Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається у середньомісячних сумах за період починаючи з 1 січня 2024 року до місяця звернення особи.

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Для державних службовців, які працювали в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, та яких не було переведено на посади, або які звільнилися до 1 січня 2024 року, посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на 31 грудня 2023 року, а розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

В період роботи на посадах державної служби пенсія державним службовцям (крім окремих винятків) виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.

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