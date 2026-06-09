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Які доплати до пенсії нараховують лише після звернень

Особисті фінанси
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Які доплати до пенсії нараховують лише після звернень
Які доплати до пенсії нараховують лише після звернень
Є доплати до пенсії, які нараховують лише після звернень. На відміну від вікових надбавок до пенсії, ці виплати потребують вашої заяви та підтверджувальних документів.

Доплата на догляд

Якщо пенсіонеру 80 років, він живе сам та потребує стороннього догляду за станом здоров’я, він можете отримати доплату.
Деякі пенсіонери плутають цю доплату зі звичайною «віковою» надбавкою (яка після 80 років становить 570 грн. — Ред.). Та варто наголосити, що це окрема виплата, яка 2026 року складає 1 038 грн — 40% від прожиткового мінімуму.
Якщо з пенсіонером прописані працездатні родичі (діти, онуки), які за законом мають його утримувати, у призначенні цієї конкретної виплати можуть відмовити.
Заяву на надбавку подає особисто пенсіонер у сервісному центрі ПФУ. Оскільки це доплата до його основної пенсії, вона нараховується безпосередньо йому разом із щомісячними виплатами.
Якщо стан здоров’я не дозволяє пенсіонеру прийти до установи, це може зробити його законний представник за довіреністю. Або ж подати документи онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ.

Необхідні документи:

  • висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) про те, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Щоб отримати його, треба звернутися до сімейного лікаря;
  • паспорт та ідентифікаційний номер;
  • декларація про склад сім’ї для підтвердження факту самотнього проживання.
Розгляд заяви займає до 10 робочих днів після подання всіх документів.
Якщо рішення позитивне, доплату призначають від дня звернення. Гроші прийдуть разом із наступною пенсійною виплатою.
Якщо ви вже отримуєте будь-яку іншу допомогу на догляд (наприклад, як особа з інвалідністю внаслідок війни. — Ред.), ці 1038 грн вам не призначать — закон забороняє отримувати дві аналогічні виплати одночасно. Обирайте ту, що більша за розміром.
Про всі ці деталі та більше про пенсії ми пишемо в нашому спецпроєкті — Низька пенсія? На які доплати та пільги ви можете розраховувати 2026 року
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
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