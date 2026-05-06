Трудовий стаж для оформлення пенсії ВПО можна підтвердити двома способами — роз’яснення Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Трудова книжка

Громадяни, які втратили документи під час окупації або внаслідок бойових дій, можуть підтвердити трудовий стаж через суд або за допомогою свідчень колег.

Про це в коментарі Укрінформу розповів перший заступник голови Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Підтвердження через свідчення колег

«Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть покази в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей», — пояснив Цимбалюк.

Альтернатива — рішення суду

«Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо. І це буде враховано як доказ», — додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підтверджувати страховий стаж за відсутності трудової книжки. Відповідний законопроєкт № 13705-д Верховна Рада ухвалила 9 квітня. Документ передбачає вдосконалення механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій для осіб, які не мають необхідних документів. Йдеться, зокрема, про випадки втрати архівів, ліквідації підприємств або тимчасової окупації територій.

Також нагадаємо , що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.

