0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трудовий стаж для оформлення пенсії ВПО можна підтвердити двома способами — роз’яснення

Особисті фінанси
50
Трудова книжка
Трудова книжка
Громадяни, які втратили документи під час окупації або внаслідок бойових дій, можуть підтвердити трудовий стаж через суд або за допомогою свідчень колег.
Про це в коментарі Укрінформу розповів перший заступник голови Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Підтвердження через свідчення колег

«Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть покази в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей», — пояснив Цимбалюк.

Альтернатива — рішення суду

«Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо. І це буде враховано як доказ», — додав народний депутат.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підтверджувати страховий стаж за відсутності трудової книжки. Відповідний законопроєкт № 13705-д Верховна Рада ухвалила 9 квітня. Документ передбачає вдосконалення механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій для осіб, які не мають необхідних документів. Йдеться, зокрема, про випадки втрати архівів, ліквідації підприємств або тимчасової окупації територій.
Місце для вашої реклами
Також нагадаємо, що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.
За матеріалами:
Finance.ua
Стаж
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems