«Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть покази в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей», — пояснив Цимбалюк.
Альтернатива — рішення суду
«Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо. І це буде враховано як доказ», — додав народний депутат.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підтверджувати страховий стаж за відсутності трудової книжки. Відповідний законопроєкт № 13705-д Верховна Рада ухвалила 9 квітня. Документ передбачає вдосконалення механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій для осіб, які не мають необхідних документів. Йдеться, зокрема, про випадки втрати архівів, ліквідації підприємств або тимчасової окупації територій.
Також нагадаємо, що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.