В Україні дозволили підтверджувати страховий стаж без трудової книжки: підписано закон Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

Трудова книжка

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підтверджувати страховий стаж за відсутності трудової книжки. Відповідний законопроєкт № 13705-д Верховна Рада ухвалила 9 квітня.

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає вдосконалення механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій для осіб, які не мають необхідних документів. Йдеться, зокрема, про випадки втрати архівів, ліквідації підприємств або тимчасової окупації територій.

Також закон розширює можливості використання даних державних електронних реєстрів та інформаційних систем, які містять відомості про трудову діяльність, сплату єдиного внеску та заробітну плату.

Що змінюється

Закон встановлює:

Обов’язок Пенсійного фонду України інформувати особу про відсутність необхідних даних у реєстрах для призначення або перерахунку пенсії, а також роз’яснювати порядок підтвердження стажу, зокрема через суд. Можливість зарахування до страхового стажу періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, якщо у страхувальника є заборгованість, але подано відповідну звітність. Альтернативні способи підтвердження стажу за відсутності трудової книжки або записів у ній, а саме:

— документи, що містять відомості про періоди роботи;

— показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів);

— рішення суду про встановлення періоду трудових відносин і характеру роботи.

Очікується, що закон спростить механізм зарахування стажу роботи до страхового стажу у випадках відсутності необхідних документів та забезпечить реалізацію права громадян на пенсійне забезпечення.

Як пояснював раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, головна ідея закону — зробити так, щоб людина не залишалася сам на сам із проблемою. Фактично роль Пенсійного фонду України змінюється: з органу, який просто перевіряє документи, він має стати тим, хто допомагає їх знайти.

Також нагадаємо , що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.

