У березні держборг зріс у гривні, але скоротився в доларах

Держборг України перевищив 9,2 трлн грн

Станом на 31 березня 2026 року державний і гарантований державою борг України становив 9 233,03 млрд грн, або 210,82 млрд дол. США. У березні 2026 року загальний обсяг боргу зріс на 21,83 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті скоротився на 2,36 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці Уряду Міністерство фінансів забезпечує зниження вартості обслуговування боргу, посилюючи фінансову стійкість держави», — сказано в повідомленні.

У структурі боргу:

державний зовнішній борг — 6 959,18 млрд грн (75,37%), або 158,9 млрд дол. США;

державний внутрішній борг — 2 013,89 млрд грн (21,8%), або 45,98 млрд дол. США;

гарантований державою борг — 259,96 млрд грн (2,82%), або 5,94 млрд дол. США.

Динаміка у березні

У березні 2026 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася на 21,83 млрд грн, водночас в доларовому еквіваленті зменшилася на 2,36 млрд дол. США.

Зокрема:

державний зовнішній борг збільшився на 28,16 млрд грн — до 6 959,18 млрд грн (158,9 млрд дол. США);

державний внутрішній борг зріс на 4,27 млрд грн — до 2 013,89 млрд грн (45,98 млрд дол. США);

гарантований державою борг скоротився на 10,6 млрд грн.

Зовнішня частина гарантованого боргу зменшилася на 11,08 млрд грн, тоді як внутрішня зросла на 0,49 млрд грн.

Скорочення боргу в доларовому еквіваленті при одночасному зростанні у гривні пояснюється валютними коливаннями. Частину зобов’язань було погашено, що зменшило обсяг боргу в іноземній валюті. Водночас через зміну курсу наприкінці місяця відбулася переоцінка валютної складової, що призвело до збільшення гривневого еквівалента.

Структура кредиторів

У структурі кредиторів переважають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних держав — 65,4%.

Інші складові:

державні цінні папери на внутрішньому ринку — 21,8%;

державні цінні папери на зовнішньому ринку — 9,2%;

позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,6%.

Вартість боргу

Середньозважена ставка державного боргу на кінець березня становила 4,52% проти 4,53% у лютому 2026 року та 6,2% роком раніше.

Середньозважений строк до погашення — 13,07 року (13,23 року у лютому 2026 року та 11,7 року у лютому 2025 року).

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і більш довгостроковим.

У валютній структурі боргу найбільшу частку займає євро — 44,08%. Далі йдуть:

долар США — 22,74%;

гривня — 20,94%;

спеціальні права запозичення — 9,12%;

інші валюти — 3,12%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.