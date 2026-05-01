У Києві профінансували проєкти на 36 млн грн для підвищення енергонезалежності

У Києві за останні 2 роки мешканці багатоквартирних будинків залучили понад 36 мільйонів гривень пільгового фінансування для підвищення енергонезалежності своїх осель.
Кошти спрямовувалися на встановлення сонячних електростанцій, резервних джерел живлення та модернізацію інженерних систем.
Про це повідомив директор комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» Олександр Деніс.
Фінансування здійснюється через Револьверний фонд міста Києва — механізм, який надає ОСББ і житловим громадам пільгові кредити для модернізації будинків.

Напрямки використання коштів:

  • встановлення сонячних електростанцій.
  • резервні джерела електроживлення (генератори).
  • модернізація інженерних систем будинків.
  • впровадження енергоефективних технологій.
За словами представників фонду, майже половина всіх проєктів стосується саме сонячної генерації.

Сонячні станції як основа енергетичної автономії

Сонячні електростанції дозволяють забезпечувати роботу критично важливих систем у будинках навіть під час відключень електроенергії.
Як зазначалося раніше, Кабінет Міністрів розширює інструменти реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації.
За матеріалами:
life.kyiv.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
