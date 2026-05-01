У Києві профінансували проєкти на 36 млн грн для підвищення енергонезалежності Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

У Києві за останні 2 роки мешканці багатоквартирних будинків залучили понад 36 мільйонів гривень пільгового фінансування для підвищення енергонезалежності своїх осель.

Кошти спрямовувалися на встановлення сонячних електростанцій, резервних джерел живлення та модернізацію інженерних систем.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» Олександр Деніс.

Фінансування здійснюється через Револьверний фонд міста Києва — механізм, який надає ОСББ і житловим громадам пільгові кредити для модернізації будинків.

Напрямки використання коштів:

встановлення сонячних електростанцій.

резервні джерела електроживлення (генератори).

модернізація інженерних систем будинків.

впровадження енергоефективних технологій.

За словами представників фонду, майже половина всіх проєктів стосується саме сонячної генерації.

Сонячні станції як основа енергетичної автономії

Сонячні електростанції дозволяють забезпечувати роботу критично важливих систем у будинках навіть під час відключень електроенергії.

Читайте також Уряд запускає кредити під 10% на енергогенерацію для бізнесу

Як зазначалося раніше, Кабінет Міністрів розширює інструменти реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації.

