Уряд затвердив дивіденди держкомпаній: до бюджету надійде майже 50 млрд грн
Дивіденди енергетичних компаній
- «Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн);
- «Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн);
- «Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн);
- АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн);
- АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн).
Відрахування підприємств інших секторів
- АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн);
- АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн);
- ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).
Дивіденди державних банків
У Києві профінансували проєкти на 36 млн грн для підвищення енергонезалежності
ПартнерськаДиджитал-банкінг для підприємців: як автоматизація може спростити управління вашим роздрібним бізнесом
В Україні оновлюють шкільні їдальні: виділено понад 420 млн грн
Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів та самозайнятих осіб
Чи загрожує Україні дефіцит продуктів і зростання цін на пальне (думка експертів)
Для України створять Міжнародну компенсаційну комісію: Рада ратифікувала конвенцію