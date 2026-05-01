Уряд затвердив дивіденди держкомпаній: до бюджету надійде майже 50 млрд грн Сьогодні 11:36 — Казна та Політика

До державного бюджету надійде майже 50 млрд грн

Уряд визначив нормативи відрахування дивідендів державними компаніями за підсумками 2025 року. Очікується, що до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Дивіденди енергетичних компаній

Компанії енергетичного сектору спрямують до держбюджету:

«Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн);

«Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн);

«Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн);

АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн);

АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн).

Як зазначила очільниця уряду, частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергетичних компаній, планують спрямувати на реалізацію робіт у межах планів стійкості регіонів. Йдеться про підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури та інженерно-технічний захист.

Відрахування підприємств інших секторів

Державні підприємства інших сфер спрямують до держбюджету:

АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн);

АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн);

ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

Рішення щодо кожної компанії ухвалювали після консультацій із наглядовими радами та керівництвом з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

Дивіденди державних банків

Окремо уряд визначив обсяги дивідендів державних банків, прибуток яких є ресурсом для фінансування оборонних і соціальних видатків.

Зокрема, «ПриватБанк» спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а «Ощадбанк» — 4,8 млрд грн (30%).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в першому кварталі 2026 року прибуток ПриватБанку до оподаткування становив 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Чистий прибуток у першому кварталі сягнув 12,8 млрд грн. У першому кварталі 2026 року банк сплатив 44,1 млрд грн податків, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за 4 квартал 2025 року.

