Рекордний прибуток. ПриватБанк прозвітував про роботу за перший квартал

У першому кварталі 2026 року прибуток ПриватБанку до оподаткування становив 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Чистий прибуток у першому кварталі сягнув 12,8 млрд грн.
У першому кварталі 2026 року банк сплатив 44,1 млрд грн податків, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за 4 квартал 2025 року.
Загалом за підсумками 2025 року ПриватБанк перерахував до бюджету 58,2 млрд грн податку на прибуток.
Фінансові показники
Обсяг коштів клієнтів станом на кінець 1 кварталу 2026 року збільшився на 19% порівняно з 1 кварталом 2025 р. Кількість активних клієнтів Приват24 зросла на 2%, кількість активних бізнес-клієнтів — на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Чистий кредитний портфель у 1 кварталі зріс на 44% рік до року і на 8,8% у порівнянні з початком 2026 року та досяг 170 млрд. грн. Основними напрямами фінансування залишались енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор і логістика.
Паралельно банк розвивав складні фінансові інструменти: проєктне фінансування, факторинг і торговельне фінансування, відкриваючи нові можливості для клієнтів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за підсумками 2025 року прибуток ПриватБанку до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше порівняно з попереднім роком. Кошти фізичних осіб перевищували 500 млрд грн, що стало історичним максимумом. Загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, тоді як кредитний портфель (нетто) банку збільшився у 1,7 рази, до 156 млрд грн. Портфель великого корпоративного бізнесу збільшився протягом року на 11,3 млрд грн, в чотири рази.
Також ми розповідали, що в мобільному застосунку Приват24 з’явилася нова функція — сканер IBAN для миттєвого заповнення реквізитів. Новий інструмент автоматично розпізнає номер рахунку з квитанції, рахунку, виписки або навіть фото з IBAN та миттєво підтягує його у платіжну форму.