Рекордний прибуток. ПриватБанк прозвітував про роботу за перший квартал Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

У першому кварталі 2026 року прибуток ПриватБанку до оподаткування становив 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Чистий прибуток у першому кварталі сягнув 12,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

ПриватБанк залишається найбільшим платником податків серед банків України», — сказано в повідомленні.

У першому кварталі 2026 року банк сплатив 44,1 млрд грн податків, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за 4 квартал 2025 року.

Загалом за підсумками 2025 року ПриватБанк перерахував до бюджету 58,2 млрд грн податку на прибуток.

Фінансові показники

Обсяг коштів клієнтів станом на кінець 1 кварталу 2026 року збільшився на 19% порівняно з 1 кварталом 2025 р. Кількість активних клієнтів Приват24 зросла на 2%, кількість активних бізнес-клієнтів — на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Чистий кредитний портфель у 1 кварталі зріс на 44% рік до року і на 8,8% у порівнянні з початком 2026 року та досяг 170 млрд. грн. Основними напрямами фінансування залишались енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор і логістика.

Паралельно банк розвивав складні фінансові інструменти: проєктне фінансування, факторинг і торговельне фінансування, відкриваючи нові можливості для клієнтів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за підсумками 2025 року прибуток ПриватБанку до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше порівняно з попереднім роком. Кошти фізичних осіб перевищували 500 млрд грн, що стало історичним максимумом. Загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, тоді як кредитний портфель (нетто) банку збільшився у 1,7 рази, до 156 млрд грн. Портфель великого корпоративного бізнесу збільшився протягом року на 11,3 млрд грн, в чотири рази.

