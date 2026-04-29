OpenAI не виконує план з доходів та витрачає мільярди на сервери

Компанія OpenAI не змогла виконати власні плани щодо виручки та залучення нових користувачів. Це змусило керівництво стартапу замислитися над скороченням витрат на обчислювальні потужності, що вже призвело до внутрішніх розбіжностей.

Про це пише The Wall Street Journal.

Фінансова директорка OpenAI Сара Фрайар попередила колег про можливі проблеми з оплатою контрактів на дата-центри. Якщо темпи зростання доходів не прискоряться, компанії буде важко утримувати нинішній рівень витрат.

Користувачі йдуть до конкурентів

За даними джерел, OpenAI не змогла досягти мети в 1 млрд активних користувачів ChatGPT щотижня до кінця 2025 року. Зараз цей показник нижчий, що викликає занепокоєння в інвесторів.

Головні причини сповільнення бізнесу:

конкуренція з Google: ШІ-модель Gemini відбирає частину аудиторії у ChatGPT;

тиск з боку Anthropic: у деяких сегментах ринку OpenAI втрачає частку на користь творців моделі Claude;

дорога інфраструктура: утримання моделей вимагає мільярдних інвестицій, які поки не окупаються в очікуваних обсягах.

Попри розбіжності щодо бюджету, голова компанії Сем Альтман та Сара Фрайар виступили зі спільною заявою. Вони назвали повідомлення про конфлікт «абсурдними» та запевнили, що єдині в бажанні нарощувати обчислювальні потужності для нових моделей.

Обвал акцій SoftBank та Oracle на тлі проблем OpenAI

Новини про фінансові труднощі OpenAI миттєво вдарили по її ключових партнерах та інвесторах. Ринок розглядає ці компанії як основні показники успіху розробника ChatGPT, тому будь-який натяк на сповільнення бізнесу викликає масові розпродажі активів.

Найсильніше постраждали акції японської SoftBank Group Corp., вартість яких обвалилася на 11%. Також зниження котирувань зафіксували у таких гігантів:

Oracle Corp. — падіння на 3%;

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) — падіння на 3%;

CoreWeave Inc. — падіння на 3%.

Інвестори перебувають у стані підвищеної тривоги. Будь-які ознаки того, що технологічні компанії можуть скоротити капітальні витрати на ШІ-інфраструктуру, сприймаються ринком вкрай негативно.

Гроші можуть закінчитися швидше, ніж планували

Раніше цього року OpenAI залучила $122 млрд інвестицій. Проте аналітики підрахували: з урахуванням поточних боргів та контрактів на оренду серверів, ці гроші можуть вичерпатися вже за три роки, якщо виручка не почне стрімко зростати. Це ставить під загрозу амбітні плани Альтмана щодо виходу на IPO (публічне розміщення акцій) вже цього року.

