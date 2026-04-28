NovaPay збільшила обсяг переказів на 53%

Міжнародний фінансовий сервіс «НоваПей» (ТМ NovaPay) з групи Nova у першому кварталі 2026 року збільшив обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% - до 126 млн.
«Перший квартал підтвердив, що NovaPay впевнено масштабується разом із потребами клієнтів. Окремий фокус — розвиток цифрових платежів та інструментів для підприємців, які дають змогу працювати з фінансами без зайвих бар’єрів», — цитуються у релізі слова в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька.