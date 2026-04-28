NovaPay збільшила обсяг переказів на 53%

Міжнародний фінансовий сервіс «НоваПей» (ТМ NovaPay) з групи Nova у першому кварталі 2026 року збільшив обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% - до 126 млн.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Перший квартал підтвердив, що NovaPay впевнено масштабується разом із потребами клієнтів. Окремий фокус — розвиток цифрових платежів та інструментів для підприємців, які дають змогу працювати з фінансами без зайвих бар’єрів», — цитуються у релізі слова в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька.

Зазначається, що за січень-березень 2026 року компанія перерахувала до державного бюджету близько 540 млн грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як повідомлялося, у 2025 році NovaPay збільшила виручку на 10,4% - до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% - до 2,58 млрд грн.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova («Нова пошта») й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях «Нової пошти».

За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях «Нової пошти» по всій Україні.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

