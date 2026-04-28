0 800 307 555
укр
NovaPay збільшила обсяг переказів на 53%

Фондовий ринок
53
Міжнародний фінансовий сервіс «НоваПей» (ТМ NovaPay) з групи Nova у першому кварталі 2026 року збільшив обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% - до 126 млн.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Перший квартал підтвердив, що NovaPay впевнено масштабується разом із потребами клієнтів. Окремий фокус — розвиток цифрових платежів та інструментів для підприємців, які дають змогу працювати з фінансами без зайвих бар’єрів», — цитуються у релізі слова в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька.
Зазначається, що за січень-березень 2026 року компанія перерахувала до державного бюджету близько 540 млн грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Як повідомлялося, у 2025 році NovaPay збільшила виручку на 10,4% - до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% - до 2,58 млрд грн.
NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova («Нова пошта») й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях «Нової пошти».
За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях «Нової пошти» по всій Україні.
За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems