У Києві введено в експлуатацію БЦ Piramida — деталі Сьогодні 13:24 — Фондовий ринок

У Києві введено в експлуатацію БЦ Piramida — деталі

У Києві введено в експлуатацію БЦ Piramida. Йдеться про 6-поверховий бізнес-центр загальною площею 4 880 кв. м.

Про це повідомляє Dragon Capital Property Management.

БЦ Piramida був збудований в рамках реконструкції столичного ТЦ Piramida по вул. Олександра Мишуги 4.

Володимир Тимочко, керуючий директор з прямих інвестицій в Dragon Capital, повідомив, що вже підписано довгостроковий договір оренди з українською приватною медичною мережею «Добробут», яка займе два поверхи загальною площею 1 560 кв. м і виступить якірним орендарем БЦ.

«Також ми знайшли орендарів на весь перший поверх будівлі, який буде торговим. На даний момент в бізнес-центрі є вільними 2 300 кв. м офісних площ. Попит на якісні офісні приміщення в Києві продовжує зростати, і ми переконані, що БЦ Piramida, який на сьогодні є єдиним об’єктом рівня класу, А на ст. м. «Позняки», буде користуватись популярністю серед орендарів.

Реконструкція ТЦ Piramida відбувалась поетапно: навесні 2021 року було збудовано нову торгову галерею, в результаті чого загальна площа торгового центру Piramida збільшилась з 16 800 кв. м до 20 600 кв. м. Влітку 2022 року було реконструйовано вхід до станції метро «Позняки» та благоустроєно прилеглу територію.

Навесні 2023 року завершено роботи з перебудови фасаду з боку проспекту Бажана, встановлено LED-екран площею 350 кв. м, а також повністю переплановано та збільшено паркінг до 350 машиномісць.

