JPMorgan підвищив прогноз для S&P 500 через бум штучного інтелекту 28.04.2026, 01:51 — Фондовий ринок

Аналітики JPMorgan Chase підвищили прогноз для індексу S&P 500 на 2026 рік, очікуючи подальшого зростання ринку завдяки новій хвилі інтересу до штучного інтелекту та сильним корпоративним прибуткам.

Про це повідомляє Кошт за посиланням на Business Insider.

Підвищення прогнозу після попередніх побоювань

JPMorgan підняв цільовий рівень S&P 500 з 7200 до 7600 пунктів до кінця 2026 року. Це означає потенційне зростання приблизно на 7% від нинішніх рівнів.

S&P 500 і технологічний Nasdaq Composite досягли нових історичних максимумів

Таким чином банк фактично скасував своє попереднє обережне рішення, коли знижував оцінки через війну з Іраном і ризики нафтового шоку.

Тепер аналітики вважають, що позитивні фактори — розвиток штучного інтелекту і хороші очікування щодо прибутків — здатні перекрити вплив геополітики.

Ринки вже відреагували: S&P 500 і технологічний Nasdaq Composite досягли нових історичних максимумів після ознак деескалації конфлікту, а великі технологічні компанії показали результати вище очікувань.

Новий імпульс від штучного інтелекту

Окрім макроекономічних факторів, аналітики також відзначають посилення інтересу до технологічного сектору — інтерес інвесторів до ШІ-сектору зріс до рівня, якого не було з першої половини 2025 року.

Одним із ключових драйверів стала нова модель компанії Anthropic — Mythos. Після новин про її розробки:

близько 66% компаній S&P 500, пов’язаних зі штучним інтелектом, показали кращу динаміку;

ринок побачив швидкий прогрес у технологіях і сервісах ШІ.

Оцінка Anthropic сягнула $800 млрд, а Amazon додала ще $25 млрд інвестицій до своїх попередніх вкладень у розробника чат-бота Claude.

Крім того, аналітики очікують, що OpenAI також незабаром представить оновлену модель із кращою продуктивністю.

Важливий момент: побоювання щодо масових скорочень через ШІ, які раніше тиснули на ринок, тимчасово відійшли. У деяких сферах, зокрема в програмній інженерії, наймання навіть відновлюється.

Очікування сильного сезону звітності

JPMorgan прогнозує більш позитивний сезон фінансових звітів за перший квартал, ніж попередній. Раніше інвестори були обережні через високі витрати компаній на розвиток ШІ і зростання витрат на дослідження та розробки.

Зараз ці побоювання зменшилися, і є підстави очікувати кращих фінансових результатів та подальшого зростання прогнозів прибутків для компаній S&P 500.

Аналітики також зазначають, що нещодавнє покращення оцінок базувалося лише на кількох компаніях, тому потенціал для ширшого зростання ще залишається.

Геополітика все ще створює ризики

Попри оптимізм, JPMorgan попереджає: ризики, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході, нікуди не зникли. Ринки враховували нещодавнє тимчасове припинення вогню, проте довгострокової угоди досі немає.

Через це можливий короткостроковий спад або пауза в зростанні:

ринок уже сильно виріс після попереднього падіння;

індекси технічно виглядають перегрітими.

