Xiaomi випустила свої перші повнорозмірні навушники з автономністю 3 дні

Компанія Xiaomi, відома своїми дешевими TWS-навушниками, вирішила вперше вийти в сегмент повнорозмірних навушників. Новинка отримала назву Redmi Headphones і орієнтована на бюджетний рівень, при цьому прононуючи досить сильні характеристики.
Навушники оснащені 40-мм драйверами з титановим покриттям. Компанія заявляє, що вони здатні відтворювати звук у діапазоні 20 Гц-40 кГц.
Однією з головних особливостей стала система активного шумозаглушення, яка може знижувати шум навколишнього середовища на 42 дБ — показник, який частіше зустрічається в дорожчих моделях. Також заявлена підтримка Bluetooth 5.4 і можливість дротового підключення через USB-C.
Особливу увагу приділено автономності: виробник обіцяє до 72 годин роботи без увімкненого шумозаглушення. Всередині встановлено акумулятор ємністю близько 500 мА*год. Для повсякденного використання додали складну конструкцію та захист від вологи IP54.
На старті продажів навушники очікуються в чорному та білому кольорах, а пізніше з’явиться блакитна версія. Ціна, як повідомляється, залежатиме від регіону та продавця. Наприклад, на Філіппінах новинку оцінили в $55.
