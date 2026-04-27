Сьогодні 11:25 — Фондовий ринок

АМКУ оштрафував КП «ГІОЦ» на 380 тис. грн за порушення щодо «Київ цифровий» — деталі

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення, яким визнав дії КП «ГІОЦ» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Причини

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг із забезпечення доступу надавачам платіжних послуг до платформи «Київ цифровий», складовою якої є мобільний застосунок «Київ цифровий».

Платформа «Київ цифровий» — єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють — водій отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення ТЗ.

Платформа «Київ Цифровий» дає можливість користувачам:

отримати інформування про порушення правил дорожнього руху (в частині зупинки, стоянки, паркування) та евакуацію транспортного засобу;

сплати платежів за евакуацію, штрафу за порушення ПДР та плати за зберігання авто на штрафмайданчику;

оформити заяву на повернення авто.

КП «ГІОЦ» підключає (шляхом надання доступу) надавачів платіжних послуг до платформи «Київ цифровий» на договірній основі.

Комітетом встановлено, що в період з 12.03.2024 до квітня 2025 року КП «ГІОЦ» необґрунтовано висувало до надавачів платіжних послуг, які зверталися із пропозиціями до співпраці, обов’язкову вимогу про наявність атестата відповідності та експертного висновку на їх систему захисту інформації.

«Необґрунтованість зазначних дій відповідача доведено тим, що вказана вимога не передбачена законодавством про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та вимогами до забезпечення захисту інформації надавачів платіжних послуг, встановленими відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України. Зазначене підтвердили Держспецзв’язку та Нацбанк», — йдеться в повідомленні.

Дії КП «ГІОЦ» мали негативні наслідки для конкуренції, оскільки у мобільному застосунку «Київ цифровий» оплата платежів забезпечувалась єдиним суб’єктом — ТОВ «Універсальні платіжні рішення», хоча за технічними можливостями застосунку їх може бути декілька, що в свою чергу забезпечуватиме користувачам можливість вибору.

З квітня 2025 року КП «ГІОЦ» не висуває вказану вимогу до надавачів платіжних послуг.

Штраф

За рішенням Комітету, КП «ГІОЦ» оштрафовано на 380 тис. грн.

