Lufthansa запроваджує нові правила безкоштовного перевезення ручної поклажі (деталі)

Lufthansa запроваджує нові правила безкоштовного перевезення ручної поклажі (деталі)
Lufthansa запроваджує нові правила безкоштовного перевезення ручної поклажі (деталі)
Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка входить до найбільших у Європі, значно скоротить безкоштовну норму ручної поклажі в економ-класі за найдешевшими квитками. Це рішення фактично завершує трансформацію преміального авіаперевізника у лоукостери на коротких та середніх маршрутах.

Замість валізи — дамська сумка

З 28 квітня Lufthansa запускає продаж нового тарифу економ-класу Basic на своїх рейсах та рейсах дочірніх авіакомпаній — Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines та Air Dolomiti.
Тариф Basic діятиме для польотів регіональними рейсами та маршрутами середньої дальності з 19 травня 2026 року.
Тариф Basic не включає багаж і дозволяє провозити як ручну поклажу лише невелику особисту річ з розмірами до 40×30×15 см. Нею може бути портфель, сумка дамська, сумка для ноутбука або невеликий рюкзак.
Зараз усі пасажири економ-класу Lufthansa можуть брати на борт одне місце великої ручної поклажі з габаритами до 55×40×23 см та вагою до 8 кг, а також особисту річ із розмірами до 40×30×15 см.

Еволюція «урізання» сервісу

Нововведення Lufthansa позиціонує як додаткову опцію за привабливою ціною.
За фактом авіаперевізник продовжує дрейф свого сервісу у бік лоукостерів, який розпочався з 2015 року. З того моменту Lufthansa виключила з найдешевших квитків економ-класу багаж, харчування та можливість безкоштовно обрати місце під час онлайн-реєстрації.
Тепер найдешевший тариф економ-класу Lufthansa практично нічим не відрізняється від аналогічних тарифів найбільших лоукостерів Європи Ryanair та Wizz Air.
Безкоштовною для пасажирів Lufthansa поки що залишається реєстрація в аеропорту.
За матеріалами:
Avianews.com
