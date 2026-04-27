Lufthansa запроваджує нові правила безкоштовного перевезення ручної поклажі (деталі)

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка входить до найбільших у Європі, значно скоротить безкоштовну норму ручної поклажі в економ-класі за найдешевшими квитками. Це рішення фактично завершує трансформацію преміального авіаперевізника у лоукостери на коротких та середніх маршрутах.

Замість валізи — дамська сумка

З 28 квітня Lufthansa запускає продаж нового тарифу економ-класу Basic на своїх рейсах та рейсах дочірніх авіакомпаній — Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines та Air Dolomiti.

Тариф Basic діятиме для польотів регіональними рейсами та маршрутами середньої дальності з 19 травня 2026 року.

Тариф Basic не включає багаж і дозволяє провозити як ручну поклажу лише невелику особисту річ з розмірами до 40×30×15 см. Нею може бути портфель, сумка дамська, сумка для ноутбука або невеликий рюкзак.

Зараз усі пасажири економ-класу Lufthansa можуть брати на борт одне місце великої ручної поклажі з габаритами до 55×40×23 см та вагою до 8 кг, а також особисту річ із розмірами до 40×30×15 см.

Еволюція «урізання» сервісу

Нововведення Lufthansa позиціонує як додаткову опцію за привабливою ціною.

За фактом авіаперевізник продовжує дрейф свого сервісу у бік лоукостерів, який розпочався з 2015 року. З того моменту Lufthansa виключила з найдешевших квитків економ-класу багаж, харчування та можливість безкоштовно обрати місце під час онлайн-реєстрації.

Тепер найдешевший тариф економ-класу Lufthansa практично нічим не відрізняється від аналогічних тарифів найбільших лоукостерів Європи Ryanair та Wizz Air.

Безкоштовною для пасажирів Lufthansa поки що залишається реєстрація в аеропорту.

