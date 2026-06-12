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«Укрзалізниця» призначає на вихідні додаткові поїзди до Карпат — деталі

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«Укрзалізниця» призначає на вихідні додаткові поїзди до Карпат — деталі
«Укрзалізниця» призначає на вихідні додаткові поїзди до Карпат — деталі
Зважаючи на високий попит, «Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди з Києва до Карпат, які вирушать зі столиці 12 та 14 червня.
Про це «Укрзалізниця» повідомляє у Телеграм.
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«Через високий попит на подорожі до гір запускаємо № 251/252 Київ — Рахів — Київ та № 277/278 Київ — Мукачево — Київ», — йдеться у повідомленні.
Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.
В «Укрзалізниці» розповіли, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях.
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АТ «Укрзалізниця» за перший тиждень червня (1−7 червня) перевезла 472,9 тис. пасажирів.
При цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом № 104 Львів-Лозова.
«Вже зараз щодня ми маємо 340 тис. запитів на квитки і перевозимо 80 тис. людей», — повідомила УЗ.
Також Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Кондиціонерами вже обладнані регіональні електропоїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ.
Це два модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630, які залізничники власними силами відремонтували на потужностях компанії.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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