0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів

Казна та Політика
26
«Укрзалізниця» в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів
«Укрзалізниця» в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів
АТ «Укрзалізниця» за перший тиждень червня (1−7 червня) перевезло 472,9 тис. пасажирів.
Як зазначається у повідомленні компанії в Телеграм у середу.
При цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом № 104 Львів-Лозова.
«Вже зараз щодня ми маємо 340 тис. запитів на квитки і перевозимо 80 тис. людей», — повідомила УЗ.
Згідно з даними за перший тиждень червня, кількість пасажирів на один вагон в середньому становило 393 особи. Показник пасажирів у дитячих групах склав 16,4 тис, а кількість військових через спецрезерв — 2,4 тис.
В УЗ додали, що загалом планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems