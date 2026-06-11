«Укрзалізниця» в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів
АТ «Укрзалізниця» за перший тиждень червня (1−7 червня) перевезло 472,9 тис. пасажирів.
Як зазначається у повідомленні компанії в Телеграм у середу.
При цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом № 104 Львів-Лозова.
«Вже зараз щодня ми маємо 340 тис. запитів на квитки і перевозимо 80 тис. людей», — повідомила УЗ.
Згідно з даними за перший тиждень червня, кількість пасажирів на один вагон в середньому становило 393 особи. Показник пасажирів у дитячих групах склав 16,4 тис, а кількість військових через спецрезерв — 2,4 тис.
В УЗ додали, що загалом планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.
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