«Укрзалізниця» в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів Сьогодні 06:44 — Казна та Політика

«Укрзалізниця» в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів

АТ «Укрзалізниця» за перший тиждень червня (1−7 червня) перевезло 472,9 тис. пасажирів.

Як зазначається у повідомленні компанії в Телеграм у середу.

При цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом № 104 Львів-Лозова.

«Вже зараз щодня ми маємо 340 тис. запитів на квитки і перевозимо 80 тис. людей», — повідомила УЗ.

Згідно з даними за перший тиждень червня, кількість пасажирів на один вагон в середньому становило 393 особи. Показник пасажирів у дитячих групах склав 16,4 тис, а кількість військових через спецрезерв — 2,4 тис.

В УЗ додали, що загалом планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.