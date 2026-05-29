Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

Крім подорожей із комфортною температурою на цих маршрутах, для пасажирів це ще й альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом.
Найзручніше так їхати саме зі столиці до Львова з пересадкою в Хмельницькому: спочатку регіональним поїздом № 857К Київ — Хмельницький, а далі пересісти на поїзд № 825 Хмельницький — Тернопіль — Львів. Очікування між рейсами — близько 2 годин.
«Ці рейси — частина нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень. Це фактично прототип європейської моделі PSO — державного замовлення соціально важливих транспортних послуг — і створення прозорої та прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень. Від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже модернізувала 52 електропоїзди», — пише УЗ.
Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планується модернізувати ще понад 5 таких поїздів.