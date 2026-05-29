SkyUp запускає програму для українських військових — квиток за 1 євро Сьогодні 17:27 — Фондовий ринок

SkyUp запускає програму для українських військових — квиток за 1 євро

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск спеціальної програми «Крила вдячності», спрямованої на підтримку українських військових.

У межах ініціативи пасажири зі статусом учасника бойових дій (УБД) зможуть купувати квитки на регулярні рейси за символічною ціною.

Про це повідомляє офіційне представництво авіаперевізника.

В чому суть

Згідно з умовами програми, вартість перельоту для ветеранів становитиме всього 1 євро плюс аеропортові збори. Спеціальний тариф діятиме на всіх регулярних напрямках авіакомпанії.

Ключові умови програми «Крила вдячності»

На кожному регулярному вильоті SkyUp, за наявності вільних місць у літаку, для замовлення за цією програмою буде доступно до 4 квитків. Авіакомпанія також врахувала специфіку військової служби. У разі зміни обставин пасажира (надання офіційного наказу про зміну дат відпустки або медичної довідки), SkyUp здійснюватиме безкоштовне перенесення дат перельоту.

Як відомо, компанія SkyUp зуміла врятувати свій флот, вивівши на початку повномасштабного вторгнення майже всі літаки з України. Через закриття повітряного простору України, компанія повністю змінила бізнес-модель. Флот перебазувався до Європи, і SkyUp переорієнтувався на мокрий лізинг (ACMI-контракти), виконуючи рейси для інших світових авіакомпаній.

Головна базова локація авіакомпанії наразі знаходиться в Кишиневі (Молдова).

Куди літають

Звідси літаки компанії виконують регулярні рейси до понад десятка міст Європи, серед яких Мадрид, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка (Іспанія), Париж, Ніцца (Франція), Лісабон (Португалія), Афіни, Салоніки (Греція), Ларнака (Кіпр) та курортні міста Туреччини (Анталія, Бодрум, Даламан), Єгипет.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.