У Нацбанку відреагували на критику Гетманцева щодо Сенс Банку Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

НБУ закликав Гетманцева утриматися від публічної критики

Національний банк України заявив про безпідставні та маніпулятивні звинувачення з боку голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на адресу керівництва НБУ та регулятора загалом.

У Нацбанку нагадали, що 6 травня 2026 року Правління НБУ вже оприлюднило офіційну позицію щодо здійснення наглядових функцій стосовно Сенс Банку та надало відповіді на питання, озвучені під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

У НБУ заявили про політично вмотивований тиск

«Безпідставні прямі публічні звинувачення ми розцінюємо як заангажованість та політично вмотивований тиск на Національний банк. Категорично заперечуємо та спростовуємо будь-які спекуляції щодо недостатності чи відсутності наглядових дій регулятора», — заявили в Нацбанку.

У НБУ заявили, що публічна риторика Данила Гетманцева щодо роботи регулятора кардинально змінилася.

У заяві зазначено, що раніше голова парламентського комітету позитивно оцінював роботу НБУ у сфері протидії відмиванню коштів та детінізації економіки, однак нині перейшов до регулярної критики.

«Такі діаметрально різні заяви лише підтверджують кон’юнктурність та непрофесійність його висловлювань. Адже міжнародні партнери протягом чотирьох років повномасштабної війни високо оцінюють результати діяльності НБУ не лише в частині забезпечення макростабільності та ефективної роботи банківської системи, а й в частині детінізації, посилення банківського та небанківського ринку, що значно збільшило податкові надходження», — додає регулятор.

Звернення до правоохоронців

У Національному банку заявили, що під час повномасштабної війни опрацювали та надали відповіді на всі 119 депутатських звернень, які надійшли від Данила Гетманцева.

«У разі наявності в пана Гетманцева інформації про конкретні факти порушень саме Сенс Банком вимог законодавства з питань фінансового моніторингу пропонуємо передати таку інформацію до Національного банку для її перевірки в межах компетенції, а також до інших компетентних органів, у тому числі правоохоронних. Додатково звертаємо увагу, що до мандата повноважень НБУ не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків чи підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів», — наголошує регулятор.

Водночас Національний банк у період 2023−2026 років надіслав 13 звернень до правоохоронних органів і Державної податкової служби України та чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу України за результатами проведених у Сенс Банку перевірок у межах своїх повноважень.

«Закликаємо Голову Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики пана Гетманцева втриматися від безпідставних резонансних звинувачень, які не лише суперечать основам етики народного депутата, закріпленим законом, а й негативно впливають на міжвідомчу взаємодію, у той час коли українське суспільство та міжнародні партнери очікують від нас максимально продуктивної співпраці», — заявляють у Нацбанку.

Що відомо про ситуацію довкола Сенс Банку

Раніше Данило Гетманцев заявляв , що ситуація довкола Сенс Банку свідчить про можливу масштабну корупційну схему, яка діяла роками та обслуговувала нелегальний гральний бізнес

«Це кейс про створення організованої злочинної групи, яка, використовуючи посади в державному банку, за мовчазною згодою регулятора і правоохоронних органів, протягом тривалого часу здійснювала злочинну діяльність, не тільки, але й, зокрема, в гральному бізнесі. Фактично, коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів для азартних ігор та фактично надає цю послугу найбільшим операторам — це одна велика корупційна конструкція», — зазначав нардеп.

Читайте також Мінфін оголосив конкурс на радника для продажу Сенс Банку та Укргазбанку

Він додав, що фінансовий моніторинг банку міг сприяти цій діяльності, а Національний банк України не вжив жодних заходів за результатами перевірок.

Гетманцев також розкритикував Міністерство цифрової трансформації за фактичний зрив запровадження державної системи онлайн-моніторингу, що позбавило державу контролю над внутрішніми процесами в азартній сфері.

У відповідь Національний банк повідомив , що наглядові функції реалізуються Національним банком системно і прозоро, з відповідним реагуванням на виявлені ризики та ідентичними вимогами щодо всіх учасників системи. Національний банк регулярно публічно звітує про це через свої офіційні канали комунікації.

Представники Національного банку також регулярно беруть участь у засіданні ТСК ВРУ і упродовж більш ніж трьох років звітують про результати боротьби зі схемами в сегменті азартних ігор.

Читайте також Уряд визначив терміни приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

«Національний банк з повагою ставиться до існуючих механізмів парламентського контролю та публічного звітування про діяльність, розглядаючи їх як невід’ємну складову забезпечення інституційної незалежності, прозорої діяльності та формування довіри до рішень регулятора. У цьому контексті ми вважаємо за необхідне публічно висловити наше занепокоєння щодо змісту окремих заяв під час останнього засідання ТСК ВРУ, які супроводжувалися твердженнями, не підкріпленими належними доказами, а також оцінками, які виходять за межі предмета фахової дискусії», — казали тоді в Нацбанку.

Національний банк наголошував, що якість публічних інституційних дискусій має ґрунтуватися виключно на фактах, правових підставах та дотриманні встановлених процедур. Від цього безпосередньо залежить довіра до державних рішень, особливо в умовах воєнного стану.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.