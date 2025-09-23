Уряд визначив терміни приватизації Сенс Банку та Укргазбанку
Кабінет Міністрів визначив графік приватизації двох державних банків — Сенс Банку та Укргазбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№ 14069). Проєкт ще повинен бути схвалений Верховною Радою.
Одним із ключових завдань уряду є поступове скорочення частки держави у банківській системі. Приватизація, як очікується, сприятиме розвитку конкуренції та підвищенню ефективності роботи банків.
До 31 жовтня 2025 року Кабмін планує ухвалити постанову про порядок залучення радника з продажу акцій банків. Такий радник супроводжуватиме підготовку угоди та проведе оцінку активів фінансових установ.
У 2026 році до кінця жовтня уряд має здійснити заходи із залучення радника, після чого ухвалить рішення про старт приватизації.
Таким чином, старт приватизації обох банків запланований на другу половину 2026 року.
Нагадаємо, у серпні Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення щодо впливу продажу пакетів акцій двох банків державного сектору.
Голова НБУ Андрій Пишний раніше заявляв, що старт приватизації державних банків дасть позитивний сигнал для інвесторів. Такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків.
«Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору України», — зазначив він.
