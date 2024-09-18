Два держбанки треба буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків — Finance.ua

Два держбанки треба буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Два держбанки треба буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків

Якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету.

Про це в інтерв’ю Forbes заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

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Як пише видання, цьогоріч НБУ перейшов на нові вимоги до структури капіталу банків, що на 100% відповідають європейським підходам.

«Ми передбачали, що банки використають прибуток для органічного виконання цих вимог», — зазначила Рожкова.

Але якщо з прибутку банків ретроспективно стягнуть 50% (а не 25%, як прописано в законі зараз) за увесь 2024 рік, двоє держбанків — Укрексімбанк та Sense Bank — порушать вимогу до капіталу, заявила заступниця голови НБУ.

Це потребуватиме додаткової докапіталізації бюджетним коштом.

«Ми оцінили цю потребу у 3 млрд грн», — уточнила Рожкова.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 11 416-д про підвищення податків у першому читанні;

у законопроєкт додали пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього;

НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.

Економічна Правда За матеріалами:

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