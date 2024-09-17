Збільшення податків: ВР схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні (деталі) — Finance.ua

Збільшення податків: ВР схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні (деталі) Сьогодні 14:50 — Казна та Політика

Збільшення податків: ВР схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні (деталі)

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. За проголосував 241 депутат.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з першого жовтня 2024 року.

«З другої спроби Рада підтримала у першому читанні № 11 416д історичне велике збільшення податків на 58 млрд грн в 2024 році та 137 млрд в 2025 році» — написав депутат.

Про що йдеться

Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році.

За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році. Встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

— платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році. Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств , які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році. Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд гривень у 2024 році.

Це дасть 27 млрд гривень у 2024 році. Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (потрібно для економічного бронювання).

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«До жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде „заднім числом“ з 1 жовтня. Провалили скорочену процедуру по правкам (219), зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання» — йдеться в повідомленні.

має підвищити податки. Раніше у МВФ пояснили , чому Україна

Міжнародні донори України сприйматимуть як важливий сигнал прогрес в ухваленні податкових змін. У Міжнародному валютному фонді вважають за потрібне певне підвищення податків в Україні.

Про це заявив очільник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей. Прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори сприймуть як важливий сигнал.

недоцільним підвищення податків і вважають, що таке підвищення, якщо воно відбудеться, може призвести до зростання нелегального ринку продукції. Про це Нагадаємо, більшість українців вважаютьподатків і вважають, що таке підвищення, якщо воно відбудеться, може призвести до зростання нелегального ринку продукції. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Більшість респондентів (52%) схиляються до думки, що податкова політика в країні має відповідати підходам до оподаткування, запровадженим у ЄС. Причому, 35% опитаних вважають, що це повинно відбутися після набуття Україною повноправного членства в ЄС, а 17% — що це повинно відбуватися ще до приєднання України до ЄС.

Довідка Finance.ua:

18 липня, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який передбачає поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Раніше в Україні обговорювали підвищення податків через серйозний дефіцит державного бюджету в частині військових видатків. Зокрема, обговорювалося підвищення військового збору до 5%, розповсюдження його на ФОП та підвищення ПДВ з 20% до 23%.

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