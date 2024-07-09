Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці — Finance.ua

Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці

Більшість українців вважають недоцільним підвищення податків і вважають, що таке підвищення, якщо воно відбудеться, може призвести до зростання нелегального ринку продукції.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Розмірковуючи про засади податкової політики в Україні, більшість респондентів (52%) схиляються до думки, що вона має відповідати підходам до оподаткування, запровадженим у ЄС. Причому, 35% опитаних вважають, що це повинно відбутися після набуття Україною повноправного членства в ЄС, а 17% — що це повинно відбуватися ще до приєднання України до ЄС.

Понад чверть опитаних (29%) вважають, що українська податкова політика не повинна відповідати підходам ЄС. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

У регіональному вимірі найчастіше підтримують відповідність української податкової політики європейським підходам жителі Західного регіону. Серед них 21% вважають що українська податкова політика повинна відповідати підходам Європейського Союзу ще до вступу України до ЄС, а 38% — що після набуття повноправного членства, і 22% не вважають, що така відповідність потрібна.

У Центральному та Південному регіонах по 13% вважають що українська податкова політика повинна відповідати підходам Європейського Союзу ще до вступу України до ЄС і по 39% — що після набуття повноправного членства.

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Близько третини опитаних у кожному з цих регіонів не вважають, що українська податкова політика повинна відповідати підходам ЄС.

Менше половини опитаних у Східному регіоні вважають, податкова політика в Україні має відповідати підходам ЄС (22% вважають, що це повинно відбутися ще до вступу України в ЄС, а 20% — що після). 27% респондентів у цьому регіоні не вважають, що українська податкова політика повинна відповідати підходам ЄС.

Водночас, майже третина опитаних (31%) вагалися з відповіддю на питання, що значно більше, ніж у інших регіонах (до 20%).

За віковою ознакою вирізняється старша вікова група (респонденти віком від 60 років). Її представники рідше, ніж представники інших вікових груп, вважають, що податкова політика в Україні має відповідати підходам ЄС до вступу чи після вступу України до цього об’єднання (42%). Не вважають, що українська податкова політика повинна відповідати підходам ЄС, 34% представників цієї вікової групи.

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Більшість респондентів інших вікових груп (55−57%) вважають, що податкова політика в Україні має відповідати підходам ЄС до вступу чи після вступу України до Євросоюзу. Протилежної думки дотримуються близько чверті представників решти вікових груп.

Більшість громадян України (58%) вважають не доцільним підвищення податків.

Чверть опитаних (25.5%) вважають, що підвищення податків слід здійснити, але поступово, аби збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення. І лише 4,5% респондентів переконані, що підвищення податків має відбуватися оперативно, аби забезпечити максимальні надходження до державного бюджету в короткий період часу.

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Решта опитаних вагалися з відповіддю. Відмінності у розподілі відповідей на це запитання серед різних груп респондентів є або статистично не значущими, або невеликими, навіть за умови статистичної значущості.

Дві третини опитаних (67,5%) вважають, що підвищення податків сприятиме зростанню нелегального ринку продукції, на яку підвищено податки, 12% респондентів не згодні з такою думкою. Решта опитаних вагалися з відповіддю. Відповіді на це питання дещо відрізняються серед міського і сільського населення.

Нагадаємо, у фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

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