Гетманцев — про підвищення податків: Очікуємо «радикальних» пропозицій Кабміну
У фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.
Про це в кулуарах Верховної Ради сказав журналістам голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Ми чули неодноразово від міністрів фінансів та оборони про значне недофінансування військових видатків у бюджеті, яке вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це настільки великі гроші, що їх не можна закумулювати лише якимось точковими рішеннями або шляхом детінізації», — сказав Гетманцев.
До того ж, за його словами, ресурс від детінізації вже використовується, що сприяло перевиконанню планових показників бюджету.
«Але бюджет не співставний з наявними потребами. Тому найближчим часом ми очікуємо пропозиції від Кабінету Міністрів, яким чином маємо покрити видатки на оборону. Я не знаю при цьому, які розміри податків запропонує Кабмін. Але, зважаючи на серйозність ситуації, очікую, що пропозиції будуть достатньо радикальними», — відмітив голова Комітету.
Раніше Гетманцев зазначав, що є основні джерела доходів бюджету — податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість та акцизи.
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За його припущеннями, податок на прибуток навряд чи змінюватимуть у зв’язку з певними особливостями адміністрування, які не дозволяють швидко зібрати гроші. Зокрема, кошти від податку на прибуток складно швидко акумулювати до державного бюджету у зв’язку з річним податковим періодом. З ПДВ, військовим збором та акцизами таких проблем немає. Тому мова йде про підвищення ставок саме цих податків та зборів.
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