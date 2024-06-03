Військовий податок: досвід країн світу — Finance.ua

Військовий податок: досвід країн світу Сьогодні 09:30 — Світ

Військовий податок: досвід країн світу

Уряд планує найближчим часом підвищити податки, щоб перекрити дефіцит державного бюджету та профінансувати витрати на оборону. Поки що йдеться про підвищення ПДВ до 23%, а військового збору — з 1,5% до 5%.

У яких країнах був аналогічний досвід сплати військового податку та за якою ставкою, розповіли в «Слово і діло».

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Спеціальні військові збори у другій половині XX століття та на початку XXI століття вводили багато країн, у яких тривали збройні конфлікти.

Згідно з відкритими даними, військовий податок зі ставкою 4% стягують у Колумбії та Шрі-Ланці.

3% військового податку сплачують у Боснії та Герцеговині, Кіпрі, Сальвадорі, Хорватії, 2% - Анголі, Бурунді, Гвінеї-Бісау, Еритреї, Єгипті, Ізраїлі, Іраку, Індії, Мозамбіку, Нігерії, Нікарагуа, Пакистані, Сирії, Судані, Чаді.

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В Україні діє військовий збір у розмірі 1,5%, який сплачують фізичні особи-резиденти, які отримують доходи в Україні та за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Менше, ніж в Україні - 1% - податковий збір в Ефіопії, Індонезії, Ірані, Камбоджі, Ліберії, Лівії, Мавританії, Марокко, Перу та Португалії.

Інфографіка: «Слово і діло»

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