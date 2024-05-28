У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків — Finance.ua
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У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків

Казна та Політика
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У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків
У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків, unsplash.com
Остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.
Про це в інтерв'ю NV розповів перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Остаточні параметри будуть відомі після червня. Те, що не буде вистачати грошей, я говорив з вересня минулого року, коли побачив бюджет», — сказав Железняк.
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За його словами, видатки на оборону минулого року були нижчими з ряду причин, але цього року вони суттєво збільшаться через інфляцію, мобілізацію та потребу у зброї. Раніше очікували, що розрив бюджету складе близько 400 млрд грн, зараз через збільшення видатків цифра може сягнути 720 млрд.
Він зазначив, що активна робота над підвищенням податків може початися в липні.
«Навіть якщо податки будуть прийняті в серпні, в що я не вірю, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну діру», — підкреслив він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді повідомило, що через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ);
  • військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів. Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%;
  • міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь».
  • Гетманцев каже, що на фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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