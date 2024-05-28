У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків — Finance.ua

У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків, unsplash.com

Остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

Про це в інтерв'ю NV розповів перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Остаточні параметри будуть відомі після червня. Те, що не буде вистачати грошей, я говорив з вересня минулого року, коли побачив бюджет», — сказав Железняк.

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За його словами, видатки на оборону минулого року були нижчими з ряду причин, але цього року вони суттєво збільшаться через інфляцію, мобілізацію та потребу у зброї. Раніше очікували, що розрив бюджету складе близько 400 млрд грн, зараз через збільшення видатків цифра може сягнути 720 млрд.

Він зазначив, що активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

«Навіть якщо податки будуть прийняті в серпні, в що я не вірю, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну діру», — підкреслив він.

Довідка Finance.ua:

раніше видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді повідомило, що через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ);

військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів. Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%;

міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь».



Гетманцев каже, що на фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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