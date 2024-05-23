Уряд обговорює питання підвищення податків, — ЗМІ Сьогодні 12:05

Уряд обговорює питання підвищення податків, — ЗМІ

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн. Разом з тим, інші співрозмовники видання оцінюють потреби бюджету в 400−500 млрд грн.

Яких ставок очікувати

«Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку», — пише видання.

Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%.

«Зміни не є фінальними, дискусія щодо них ще триває», — зазначає Forbes.

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Що це дасть

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90−100 млрд грн на рік.



Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2−3% доходи до бюджету можуть зрости на 70−120 млрд грн.

До Ради відповідний законопроєкт може потрапити наприкінці червня — початку липня. Якщо документ ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

Економічна Правда За матеріалами:

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