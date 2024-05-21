Податковий прес збільшуватиметься — Найман Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Податковий прес збільшуватиметься — Найман

Ерік Найман розповів про ситуацію в українській економіці. А також надав прогнози, чого очікувати в майбутньому. На конференції Invest Talk Summit-2024, що пройшла у Києві 18 травня, засновник та керуючий партнер інвестиційної компанії Hug’sрозповів про ситуацію в українській економіці. А також надав прогнози, чого очікувати в майбутньому.

Демографічна проблема. Люди. За прогнозом МВФ, людей у ​​нас буде стільки, скільки сьогодні у Польщі. «Так, в Україні жахлива демографічна ситуація. Це проблема, але не катастрофа», — каже Найман.

МВФ має три прогнози.

Все буде як завжди. За словами Еріка Наймана, це найчастіший сценарій: «Для того, щоб щось змінилося на гірше чи на краще, потрібно, щоб щось змінилося десь або у нас, або навколо (в контексті). Для будь-якого „плюс чи мінус“ потрібно щось додавати або в діях, або в розумінні контексту».

Що зараз. Інфляція падає. За такої інфляції, яку ми маємо сьогодні, це депресія. Про це вказано на графіку. Для влади це привід замислитись.

ВВП. «ВВП чудовий, нам вдалося уникнути провалу. Тут зіграла роль західна фінансова допомога (не військова). Але на 2025 рік такої впевненості немає, тому будуть вибори президента США в листопаді. Хто буде президентом, ми не знаємо. Ніхто не знає, як поведеться Трамп. Якщо перемагає знову Байден, ми знаємо, як він поводитиметься відносно України», — зазначив він.

Про бюджет. «Бюджет сьогодні у нас подвійний. У нас є військовий бюджет та мирний бюджет. Захід допомагає зі „мирним бюджетом“, а всі податки, які Україна збирає — йдуть на війну. Хорошої ситуації з внутрішнім бюджетом немає, бо до війни вже була проблема з персоналом, попередні два чи три роки. Дефіцит персоналу був ще тоді проблема номер один. Нині це проблема ще гостріша, бо жінки поїхали, а чоловіки на війні. І далі буде ще менше персоналу, менше споживання, менше податків. А значить, податкове навантаження на тих, хто ще тут живе та працює, зростатиме. Податковий прес збільшуватиметься, і це для бізнесу не дуже добре. Це виклик для влади. Доти, доки не закриватимуться дірки з бюджету, податкові реформи ніяк не вирішити. Якщо Україна не переможе корупцію, то корупція переможе Україну. Не путін переможе Україну, а корупція».

Валютні резерви — це головний індикатор. Для будь-якої з країн, якщо подивитися на динаміку резервів, можна зробити прогноз курсу валют. Коли валютні резерви падають — це девальваційний ризик, валютні резерви зростають — це зміцнення валюти.

Курс валют. «Коли гривня дуже дешева — в економіці бум, девальвація гривні породжує економічний бум. Потім бум ми «проїдаємо», виникає криза, девальвація, знову — бум, і так далі. Ми зараз у депресії, «проїдаємо» дуже активно. Якщо буде точка, коли ми врешті заберемо 300 млрд російських активів, погасимо всі міжнародні борги. Але, на жаль, ми не контролюємо цей процес.

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