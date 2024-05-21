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Податковий прес збільшуватиметься — Найман

Казна та Політика
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Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
На конференції Invest Talk Summit-2024, що пройшла у Києві 18 травня, засновник та керуючий партнер інвестиційної компанії Hug’s Ерік Найман розповів про ситуацію в українській економіці. А також надав прогнози, чого очікувати в майбутньому.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Демографічна проблема. Люди. За прогнозом МВФ, людей у ​​нас буде стільки, скільки сьогодні у Польщі. «Так, в Україні жахлива демографічна ситуація. Це проблема, але не катастрофа», — каже Найман.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
МВФ має три прогнози.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Все буде як завжди. За словами Еріка Наймана, це найчастіший сценарій: «Для того, щоб щось змінилося на гірше чи на краще, потрібно, щоб щось змінилося десь або у нас, або навколо (в контексті). Для будь-якого „плюс чи мінус“ потрібно щось додавати або в діях, або в розумінні контексту».
Що зараз. Інфляція падає. За такої інфляції, яку ми маємо сьогодні, це депресія. Про це вказано на графіку. Для влади це привід замислитись.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
ВВП. «ВВП чудовий, нам вдалося уникнути провалу. Тут зіграла роль західна фінансова допомога (не військова). Але на 2025 рік такої впевненості немає, тому будуть вибори президента США в листопаді. Хто буде президентом, ми не знаємо. Ніхто не знає, як поведеться Трамп. Якщо перемагає знову Байден, ми знаємо, як він поводитиметься відносно України», — зазначив він.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Про бюджет. «Бюджет сьогодні у нас подвійний. У нас є військовий бюджет та мирний бюджет. Захід допомагає зі „мирним бюджетом“, а всі податки, які Україна збирає — йдуть на війну. Хорошої ситуації з внутрішнім бюджетом немає, бо до війни вже була проблема з персоналом, попередні два чи три роки. Дефіцит персоналу був ще тоді проблема номер один. Нині це проблема ще гостріша, бо жінки поїхали, а чоловіки на війні. І далі буде ще менше персоналу, менше споживання, менше податків. А значить, податкове навантаження на тих, хто ще тут живе та працює, зростатиме. Податковий прес збільшуватиметься, і це для бізнесу не дуже добре. Це виклик для влади. Доти, доки не закриватимуться дірки з бюджету, податкові реформи ніяк не вирішити. Якщо Україна не переможе корупцію, то корупція переможе Україну. Не путін переможе Україну, а корупція».
Валютні резерви — це головний індикатор. Для будь-якої з країн, якщо подивитися на динаміку резервів, можна зробити прогноз курсу валют. Коли валютні резерви падають — це девальваційний ризик, валютні резерви зростають — це зміцнення валюти.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Курс валют. «Коли гривня дуже дешева — в економіці бум, девальвація гривні породжує економічний бум. Потім бум ми «проїдаємо», виникає криза, девальвація, знову — бум, і так далі. Ми зараз у депресії, «проїдаємо» дуже активно. Якщо буде точка, коли ми врешті заберемо 300 млрд російських активів, погасимо всі міжнародні борги. Але, на жаль, ми не контролюємо цей процес.
Податковий прес збільшуватиметься — Найман
Податковий прес збільшуватиметься — Найман

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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