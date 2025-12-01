Уряд затвердив правила компенсації за знищене майно бізнесу Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів затвердив постанову про запровадження часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, яке було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії росії. Документ також передбачає часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За словами депутата, питання компенсацій потребувало вирішення протягом тривалого часу. Проте ухвалену постанову не можна вважати повністю завершеним рішенням. На програму, яка стартує з 1 січня, у проєкті бюджету передбачено лише 1 млрд грн. Депутат нагадав, що за оцінкою RDNA4 пряма шкода на 1 січня 2025 року сягнула $172 млрд. На його думку, без достатнього фінансування очікуваного результату не буде.

Компенсацію надаватимуть за майно, яке було пошкоджене або знищене після 1 числа місяця, що настає після набуття чинності постанови. Підприємці, які зазнали втрат раніше, не зможуть скористатися цією програмою.

Гранична сума компенсації становить 10 млн грн, але не більше від розміру прямого збитку. Депутат зазначив, що ця сума може бути недостатньою для покриття втрат багатьох підприємств.

Збір заявок припинятимуть у разі перевищення відведеного у бюджеті обсягу у 1 млрд грн. За словами Гетманцева, у разі якщо у перший день подадуть лише 100 заявок по 10 млн грн або 200 заявок по 5 млн грн, програму зупинять. Він припустив, що така ситуація може створити можливості для зловживань під час відбору заявок.

Якщо підприємець раніше отримував мікрогрант, «ветеранський грант», підтримку на релокацію або фінансування у межах програм для розвитку переробної промисловості, ці суми віднімуть від розміру компенсації у разі пошкодження або знищення майна.

Подати заявку не зможуть підприємці, які мали податковий борг на 1 число відповідного місяця. Гетманцев наголосив, що на прифронтових територіях є підприємці, у яких борг виник через руйнування виробництва та втрату доходів, а кредити для його погашення банки не надають.

«І „вишенька на торті“ — „участь у програмі з компенсації за пошкодження / знищення майна здійснюється на платній основі. За участь у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна суб’єктом господарювання сплачується внесок у розмірі 0,5% загальної суми ймовірного збитку за пошкодження / знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження / знищення майна“. Нібито й небагато, але я б зазначену суму не привʼязував до вартості майна і замінив на фіксований платіж», — підсумував нардеп.

