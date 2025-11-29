0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%

Казна та Політика
13
За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%
За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%
За дев’ять місяців 2025 року касові обороти банків України зросли на 7,8% порівняно з аналогічним періодом торік. Обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2 198,5 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Як зазначають у регуляторі, видача готівки з кас банків за січень — вересень 2025 року також збільшилася (на 10%) та становила 2 273,1 млрд грн.

Чому зростають обсяги надходження готівки

Фахівці пояснюють, це зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом.
Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.
За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%
Водночас на збільшення обсягів видачі готівки з кас банків, зокрема у III кварталі цього року, вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.
Найбільші обсяги готівки з кас за дев’ять місяців 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):
  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,4% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,3% від загального обсягу видатків).
Основними джерелами надходжень були торговельна виручка (31,8%), операції з платіжними картками (24,4%), продаж іноземної валюти (14,9%) та виручка від усіх видів послуг (13,5%).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems