За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%

За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%

За дев’ять місяців 2025 року касові обороти банків України зросли на 7,8% порівняно з аналогічним періодом торік. Обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2 198,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Як зазначають у регуляторі, видача готівки з кас банків за січень — вересень 2025 року також збільшилася (на 10%) та становила 2 273,1 млрд грн.

Чому зростають обсяги надходження готівки

Фахівці пояснюють, це зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом.

Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівки з кас банків, зокрема у III кварталі цього року, вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.

Найбільші обсяги готівки з кас за дев’ять місяців 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,4% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,3% від загального обсягу видатків).

Основними джерелами надходжень були торговельна виручка (31,8%), операції з платіжними картками (24,4%), продаж іноземної валюти (14,9%) та виручка від усіх видів послуг (13,5%).

