Податкова автоматично стягнула боргів на 876,5 млн грн

Казна та Політика
Автоматичне стягнення боргів ДПС
До державного бюджету вже надійшло 876,5 млн грн завдяки впровадженню автоматизованої системи стягнення податкового боргу.
Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.
Система почала працювати у серпні 2025 року. Відтоді кошти були списані з рахунків понад 8,7 тисячі платників податків.

Як працює нова система

За словами Карнаух, лише з початку 2026 року з 3,9 тисячі платників уже стягнули 323,1 млн грн у рахунок погашення боргів. Це на 162 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, і у 3,1 раза перевищує торішній показник.
Такий результат став можливим завдяки електронній взаємодії між ДПС, Державною казначейською службою та платіжними сервісами.
Читайте також
Списання коштів відбувається автоматично: якщо на рахунку боржника є гроші, вони перераховуються до бюджету майже миттєво — без додаткових процедур.

Кого стосується і що змінилося

  • У ДПС наголошують, що механізм працює виключно в межах законодавства та застосовується лише після того, як борг узгоджений, а платник мав можливість сплатити його добровільно.
  • Система охоплює лише юридичних осіб. Заборгованість фізичних осіб і ФОПів регулюється окремо та перебуває у сфері відповідальності Державної виконавчої служби.
Раніше процес стягнення часто затягувався через паперову бюрократію та організаційні труднощі. Автоматизація дозволила мінімізувати ці затримки та зробити процес швидшим і ефективнішим.
У податковій підкреслюють, що продовжують рух у напрямку цифровізації, впроваджуючи прозорі механізми та скорочуючи вплив людського фактору.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиОподаткуванняПлатники податківДПСБюджет
Також за темою
Також за темою
