Київ виділив понад 2,1 млрд грн на укриття в 2026 році Сьогодні 21:18 — Казна та Політика

Укриття в ліцеї в Юрівці на Київщині

Міська влада Києва у 2026 році передбачила 2 148 145 000 грн на будівництво нових та ремонт наявних захисних споруд цивільного захисту (укриттів). У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.

Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Київської міської ради у відповіді на запит hromadske.

Видатки на укриття у 2025 році

У департаменті зазначили, що загальний обсяг видатків на будівництво, реконструкцію та облаштування ЗСЦЗ у 2025 році становив 2 072 915 900 грн. Із цієї суми на будівництво нових укриттів було спрямовано 1 741 601 500 грн.

Водночас на поточний і капітальний ремонт 413 найпростіших укриттів та об’єктів ЗСЦЗ у Києві у 2025 році передбачили 1 208 373 441 грн. Фактично було витрачено 1 041 432 142 грн.

Фінансування у 2026 році

У 2026 році на будівництво та капітальний ремонт об’єктів фонду ЗСЦЗ виділено 2 148 145 000 грн. Це становить близько 2,5% видатків міського бюджету Києва на 2026 рік.

Нові та ремонтні об’єкти

У департаменті повідомили, що у 2025 році в експлуатацію ввели три нові ЗСЦЗ, і всі вони розташовані на територіях освітніх закладів. Йдеться про споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття у Оболонському району Києва та 2 протирадіаційних укриття у Дарницькому районні.

У 2026 році триває будівництво 39 нових захисних споруд, а для 15 з них термін виконання робіт установлений на грудень цього року. За даними департаменту, до 2028 року планують проведення капітальних ремонтів у 141 об’єкті цивільного захисту. Ідеться, зокрема, лише про сховища та найпростіші укриття.

Із 4358 споруд цивільного захисту, які перебувають на обліку міської влади, найбільшу частину становлять найпростіші укриття. Загалом у Києві наявні такі укриття:

3796 найпростіших укриттів;

512 сховищ;

47 споруд подвійного призначення;

2 протирадіаційні укриття;

1 первинне (мобільне) укриття.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка писав , що в Україні наразі налічується близько 61 тисяча укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення. Для того, щоб досягти рівня Фінляндії, де доступ до захисних споруд мають понад 95% громадян, Україні може знадобитися від 80 до 100 років.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.