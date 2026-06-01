0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україні може знадобитися до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення — МВС

24
Україні може знадобитися до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення — МВС
Україні може знадобитися до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення — МВС
В Україні наразі налічується близько 61 тисяча укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Для того, щоб досягти рівня Фінляндії, де доступ до захисних споруд мають понад 95% громадян, Україні може знадобитися від 80 до 100 років.
За словами Клименка, такі оцінки були підготовлені спільно з фінськими партнерами. Міністр наголосив, що Україна не має такого запасу часу, оскільки загроза з боку рф зберігатиметься не лише під час війни, а й у майбутньому після її завершення.

До Коаліції укриттів уже приєдналися 13 країн

Він нагадав, що країна повинна бути готовою забезпечити захист населення, враховуючи протяжний кордон із росією та постійні ризики безпеці. Саме тому за підтримки міжнародних партнерів Україна розпочала роботу над розширенням мережі захисних споруд. Ініціатором створення Коаліції укриттів стала Фінляндія.
Наразі до коаліції вже приєдналися 13 держав. У межах співпраці вже відбулося кілька міжнародних конференцій, а також затверджено проєкти перших семи захисних споруд.
Читайте також
Перші об’єкти планують збудувати у регіонах, наближених до лінії бойових дій та зон підвищеної небезпеки. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Миколаївську, Дніпропетровську, Одеську та Херсонську області.
Також у МВС нагадали про Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року, затверджену урядом. Реалізація цієї програми потребує значних фінансових ресурсів та масштабної роботи, однак альтернативи посиленню системи цивільного захисту немає.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який, зокрема, робить обов’язковим будівництво укриттів під час зведення нових житлових і інфраструктурних об’єктів.
Закон також передбачає створення мережі сучасних центрів безпеки у громадах та включення схем захисних споруд безпосередньо до містобудівної документації.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems