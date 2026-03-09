Нові будинки в Україні будуватимуть із укриттями Сьогодні 07:16 — Нерухомість

Укриття стануть обов’язковими для нових житлових та інфраструктурних об’єктів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який, зокрема, робить обов’язковим будівництво укриттів під час зведення нових житлових і інфраструктурних об’єктів.

Закон також передбачає створення мережі сучасних центрів безпеки у громадах та включення схем захисних споруд безпосередньо до містобудівної документації.

Законодавча база

Йдеться про законопроєкт № 13454 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки».

10 лютого документ підтримала Верховна Рада України — за нього проголосував 231 народний депутат.

Що передбачають зміни

Документ передбачає створення нових «центрів безпеки», «класів безпеки», «захищеного простору» та визначає порядок їх функціонування.

Так, передбачено створення центрів безпеки — спеціальних об’єктів, де в одному місці працюватимуть кілька екстрених служб.

У таких центрах можуть розміщуватися пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт швидкої медичної допомоги, поліцейська станція, а також інші приміщення, необхідні для забезпечення безпеки мешканців громади.

Документ також регулює створення різних типів захисних споруд. Зокрема, йдеться про протирадіаційні укриття, мобільні укриття та будівництво укриттів місткістю до 50 осіб із модульних конструкцій відповідно до національних стандартів.

Крім того, у закладах освіти планують створювати класи безпеки. Вони можуть бути як стаціонарними, так і мобільними (пересувними), і використовуватимуться для навчання правилам пожежної безпеки, цивільного захисту та діям у разі надзвичайних ситуацій.

Також у законопрєкті йшлося про те, що підприємство, що здійснює будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт, повинно бути готовим до перевірки з боку Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Щоб уникнути штрафів і зупинки робіт, важливо мати повний пакет документів, який підтверджує законність і безпечність будівництва.

Основні завдання закону

Документ передбачає:

створення правових засад для розбудови мережі центрів та класів безпеки;

інтеграцію формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;

уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;

цифровізацію процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;

забезпечення ефективної роботи суб’єктів цивільного захисту під час організації заходів в особливий період;

усунення термінологічних неузгодженостей і застарілих норм у законодавстві.

Закон зобов’язує уряд протягом шести місяців після його опублікування ухвалити та привести у відповідність нормативно-правові акти, необхідні для реалізації нових положень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.