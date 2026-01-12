0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки на понад 5,5 млн грн: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів на ремонті укриттів

Кримінал
18
Збитки на понад 5,5 млн грн: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів на ремонті укриттів
Збитки на понад 5,5 млн грн: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів на ремонті укриттів
Правоохоронці викрили директора підрядної компанії та інженера технагляду, які заволоділи 5,5 млн гривень на ремонті укриттів у Херсонській області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, наприкінці 2023 року підрядник уклав договори з однією із громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У документах він свідомо завищив обсяги та вартість робіт і матеріалів.
У результаті з бюджету перерахували понад 4 мільйони гривень, з яких більше пів мільйона були отримані незаконно.
Інженер технагляду, який мав гарантувати реальний контроль за роботами, фактично самоусунувся. Він без перевірок погодив акти з недостовірними відомостями, що призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.
Читайте також
У 2024 році директор цієї ж компанії повторив схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсона — об’єкта, який одночасно має слугувати сховищем під час обстрілів і місцем надання медичної допомоги. Завищені ним обсяги робіт у звітній документації дозволили безпідставно отримати з бюджету понад 5 мільйонів гривень.
Загальна сума збитків у двох зазначених провадженнях перевищує 5,5 мільйона гривень.
Директору підрядної компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), інженеру технагляду — службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems