Збитки на понад 5,5 млн грн: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів на ремонті укриттів

Правоохоронці викрили директора підрядної компанії та інженера технагляду, які заволоділи 5,5 млн гривень на ремонті укриттів у Херсонській області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, наприкінці 2023 року підрядник уклав договори з однією із громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У документах він свідомо завищив обсяги та вартість робіт і матеріалів.

У результаті з бюджету перерахували понад 4 мільйони гривень, з яких більше пів мільйона були отримані незаконно.

Інженер технагляду, який мав гарантувати реальний контроль за роботами, фактично самоусунувся. Він без перевірок погодив акти з недостовірними відомостями, що призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.

У 2024 році директор цієї ж компанії повторив схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсона — об’єкта, який одночасно має слугувати сховищем під час обстрілів і місцем надання медичної допомоги. Завищені ним обсяги робіт у звітній документації дозволили безпідставно отримати з бюджету понад 5 мільйонів гривень.

Загальна сума збитків у двох зазначених провадженнях перевищує 5,5 мільйона гривень.

Директору підрядної компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), інженеру технагляду — службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

