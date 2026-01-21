Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
Директора приватної компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн, справу передали до суду.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у середу.
«Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні коштами ПАТ „Укрнафта“, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні», — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, у 2023 році, під час повномасштабної війни, «Укрнафта» переміщувала стратегічні запаси нафтопродуктів у більш захищені місця зберігання. Для цього з приватною компанією уклали договір на транспортно-експедиційні послуги з використанням під’їзної залізничної колії.
«Слідство встановило, що директор компанії використав воєнні умови та складну логістику для реалізації схеми: подавав до „Укрнафти“ акти з неправдивими відомостями про прибуття та перебування вагонів з пальним», — розповіли у прокуратурі.
За даними прокуратури, «фактично вагони, зазначені в документах, на станцію не прибували, що підтверджено матеріалами кримінального провадження».
«На підставі фіктивних актів підприємству перерахували кошти за послуги, які не надавалися. Збитки „Укрнафті“ перевищили 16 млн грн», — сказано у повідомленні.
«Окрім того, обвинувачений організував податкову схему: укладав фіктивні договори з підконтрольними підприємствами для штучного формування податкового кредиту з ПДВ. Реальних операцій не було. Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 10 млн грн ПДВ», — зазначили у прокуратурі.
Дії директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
