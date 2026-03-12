0 800 307 555
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету

Кримінал
31
СБУ та НАБУ ліквідували схему привласнення державних коштів на виконанні оборонних замовлень. За результатами спільних дій на оборудках викрито керівництво стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині.

Суть справи

За матеріалами справи, йдеться про першого заступника гендиректора заводу, який організував схему розкрадання 19,7 млн бюджетних гривень на закупівлі металевої сировини.
Конструкційний матеріал мав бути використаний для серійного виробництва озброєнь та боєприпасів для українських Сил оборони.

Як діяли злочинці

Для реалізації оборудки посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу та керівника афілійованої компанії, що торгувала сировиною.
Разом вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість відповідного товару.
Отриману «різницю» учасники оборудки конвертували в готівку. Під час обшуків у фігурантів виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами незаконної діяльності.
Наразі першому заступнику гендиректора заводу і двом його спільникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
